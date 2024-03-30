【論戰天下】寶徠歌劇阪神地膽

日本春古馬三冠首關大阪盃，周日在阪神競馬場舉行，鑑於不少日本頂級長途賽駒選擇到杜拜掘金，剩下參加大阪盃賽駒有點第二梯隊味道，加上幾位前列大騎師不在陣，亦令形勢更為複雜。

「寶徠歌劇」練馬師上村洋行以栗東為基地，即今次是主場作賽，去年曾挑戰三冠頭兩關表現不過不失，不過冬季復出即擊敗年長馬勇奪三級賽挑戰盃，繼而上場跑二級賽京都紀念賽只負於「草如茵」，但末段跑出最快時間，進步良多，這匹「龍王」子嗣以1800至2000米最首本，阪神競馬場兩戰全勝，路有專長。

「初日高升」是上年日本二千堅尼冠軍，繼而出戰打吡被「鍵琴高奏」反勝，純粹是連達文騎贏橫山武史，這兩駒令我聯想起早年「春秋分」對「勝局在望」，如今齊齊在4歲賽季打拚，「初日高升」2000米兩戰全勝，剛戰中山紀念賽場地爛不利追，末段時間仍屬全場最快，今次加眼罩且回配橫山武史人馬合拍。

要得「初日高升」，無理由不揀「鍵琴高奏」，同樣回配日本騎師松山弘平，人馬去年曾勝出彌生賞，之後在日本二千堅尼亦得亞軍，有馬紀念賽若非直路受夾嚴重勒避名次應更近，爭勝主角。

「利森名園」上年來港挑戰香港盃結果無段好睇，表現令人失望，但之前正是3連勝贏產經賞如日方中，或許未能適應遠征，論馬底牌未揭，回配戶崎圭太亦是贏馬拍檔。