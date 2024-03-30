【三重彩地帶】一課閘「勝」過千言萬語

第4場四班1000米，要數近期手風最順的馬房必定是告東尼，跟紅頂白，推介「勝萬金」做冷膽。在港3敗均是10倍以下，經常惹飛皆因試閘全跑前3名，睇番頭5次試閘路程1000或1050米，最近一次谷閘則是1200米，一放而回貫注力增強，熱夠身隨時由蟲變龍。

「精彩勇士」上場同程1檔黃智弘未盡發揮，今次布文9檔可提升戰鬥力。「勝利之皇」上仗受困錯失黃金機會，近8仗6次入三甲，處女馬鬥志行先。「一代宗師」上次三降四即有進步表現，連同外地只跑7仗里程未盡。「萬事快」今季同程兩亞均負於強手，今場對手相對較弱可起作用。

第5場四班1400米，中大校友會聯會盃，季內曾勝同程僅得「金匯昇昇」，在今場弱組有點鶴立雞群，三甲穩陣。

「添喜運」之前試閘由田泰安摸實，惟初出時正值停賽遂由巴度瓜代，熱身後安仔重新接手替試閘獲亞，進度漸入佳境。「大千眼界」上季在港次仗贏四班實力指標「勇敢夢想」，上三班遲早問題，惟腳傷久休14個月，跑番幾多難料，純粹跑質。「你知我得」季內同程兩次入Q均輸頸位，計賽績在今場夠用。「五福星」兩戰都近循序漸進。■海東