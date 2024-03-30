香港賽駒隔10年再贏杜拜一級賽 告東尼帶領加州星球威盡

今次杜拜世界盃賽馬日，港隊有4駒遠征，其中告東尼馬房的「加州星球」，係出戰阿喬斯短途錦標的主角，此場1200米草地一級賽，「星球馬」成為3倍次熱門，此匹東廐佳駟較早時間雖然狀態回落，但到上次2月在港跑女皇銀禧紀念盃及時復勇，採取帶頭策略一放絕塵，今次遠征用上新勝贏馬配搭艾道拿，起步出閘利落擺在前面，沿途艾道拿騎住保持速度，到最後200米愈走愈有，結果頂住亞軍戴圖理大熱門「妙密星」及季軍金誠剛的「勤快夏利」，更造出馬場同程紀錄時間，真係好犀利。至於另一匹香港代表「好眼光」，繼上年跑第4後，今次再跑第5名收獎金。

「加州星球」係繼2014年「祟山寶」後，另一匹攻下杜拜阿喬斯短途錦標的戰駒，頭馬獎金更達680萬港元，堪稱名利雙收，而今場賽後馬主囡囡攜亡父梁欽聖照片拉頭馬，場面非常感人，佢話爸爸過身後贏到呢場G１，真係好感動，而佢同家人呢輪成日拜山，每次拜完山都贏馬。

練馬師告東尼賽後話好開心，為Howard感覺高興，滿足馬匹表現，知道有機會贏，賽前同艾道拿講跑返隻緊步速得喇。告仔亦話happy with加州系家庭，而此馬短途好過一哩，下仗應該係跑主席短途獎，6月則有機會去皇家雅士谷。而鞍上人艾道拿話今場勝仗好特別同好有意義，因為自己首次喺杜拜上陣就贏馬。

S3-3賽果：2-12-5-1

二重彩賽果：2-12(最後賠率130)