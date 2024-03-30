【耀眼精選】大浪圖田機會高

有追開本欄嘅朋友應該都知每次有初出新馬，筆者都會抽好多時間查佢哋嘅血統，睇外地同香港嘅試閘片，自購馬嘅話唔單止盡量睇晒外地比賽過程，仲會𥄫埋遇到嘅對手之後發展，攞多一把尺嚟秤吓匹馬有幾多斤両。大費周章當然唔會白做，「肥仔叻叻」、「歡樂至寶」、「安騁」、「錶之銀河」呢類超班馬當然唔會錯過，間中仲會捉到「紅麗舍」、「燈胆友」呢類超級大冷馬，另外「觀世界」、「將王」、「飛鷹翱翔」、「時尚歡欣」、「當年情」、「夢照發」、「開心名駒」呢類之後轉場、轉程大變身嘅暗牌馬，亦都中到應。

不過有幾個馬房嘅新馬，筆者好難響佢哋身上攞到甜頭。年初三賀歲賽，筆者用初出嘅「大浪圖田」，加「銀騰」同另一初出馬「難以置信」鬥貼士，揀「大浪圖田」係因為做完功課後覺得匹馬有啲料值得博，點知呢匹馬再出先揭盎，爆成300蚊P。利申：在第2仗筆者一蚊都冇買，好在細佬記得筆者講過匹馬唔差，佢睇片覺得初出一役冇認真跑，所以臨場買番少少WP。

雖然「大浪圖田」上仗田草1400米賺盡形勢，但以頭二馬「馬林」及「鐵金剛」再出表現，「大浪圖田」響今日第7場係機會馬之一，希望佢可以提升名次，幫丁冠豪取得寶貴頭馬。