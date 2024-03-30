【戰況S3-6】杜拜草地大賽 直線力山先過遨遊氣泡衝線！

今晚第6場，係香港馬迷另一場焦點大賽，呢場杜拜草地大賽一級賽1800米草地，有「遨遊氣泡」同「直線力山」角逐，賽前「遨遊氣泡」成為4.1倍大熱門，反而「直線力山」則為34倍冷門。不過賠率唔代表一切，「遨遊氣泡」直路在內欄重重圍困，亦都受隔離「貓點心」落樓事故影響，最終尾隨跑第13名而回，另一匹「直線力山」則在外欄衝無遮無擋，雖然未能殺入三甲，但仍能跑一席第6名收獎金78萬港元，今場佢先過「遨遊氣泡」過終點呀。賽後方嘉柏話「直線力山」左轉都算係咁，非常滿意滿意馬匹表現。

講番呢場頭馬，法國騎師紀仁安胯下26倍冷門「送達駒」，連續多仗跑P後終於出頭，單打獨鬥後險勝亞軍杜滿樂的「匯兩川」，而跑第3、4名則為莫雷拉的「野田猛鯨」及布宜學的「量時度力」。「貓點心」落樓的李慕華及後送院檢查。

姚本輝賽後話初步睇隻馬冇事，因為喺直路冇位，與此同時李慕華坐騎「貓點心」撞到「遨遊氣泡」，「遨遊氣泡」因此失蹄以及失步韻，最後需收慢過終點。

S3-6賽果：6-15-4-10

二重彩賽果：6-15(最後賠率770)