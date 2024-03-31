【分秒在握】潘頓助拳最巴閉

呂健威近期頻頻展攻勢，今次出馬9匹，其中「魅力一丁」及「巴閉仔」均配潘頓，值得加倍留意。「巴閉仔」今季出道短短日子已適應本港競賽模式，並且迅速交出頭馬，上仗搏失後即強配潘頓，擺明求補中。

「巴閉仔」季內12月開始上陣，經一仗熱身後已隨即跑近，及後在港第4仗初跑四班，配上布文更立即打開勝門。贏馬後回升上三班，雖然對手加強，但「巴閉仔」重配董明朗亦跑第2，僅後上不及以半馬位負於「跑得好快」，但就成功壓倒「馬林」，盡顯本身實力。

既然證明了三班夠爭，呂健威亦不刻意作保留，上仗換上田泰安出戰，以為係強配搏殺，但鞍上人卻進退失據，入直路之時更未能望空，結果塞塞阻阻之下，最終只能追回梗頸四，連贏做膽的朋友固然一殼眼淚，就算買位置亦分文未收。

相信幕後與筆者一樣，對田泰安上仗的發揮未盡滿意，因此今次進一步找來潘頓助拳，查騎者季內與呂健威合作成績，18度攜手5冠2亞3季，雖然逾半數上名，但未算係超級好。不過，再將數據收細，原來騎練田草合作成績相當驕人，6戰3冠1亞1殿及一次第6名，全數獲獎金之餘，入Q率更高逾六成，數據如此強勁，今次自然要吼實「巴閉仔」及「魅力一丁」，相信人強馬勇之下，能夠成功補中一吐烏氣。

■長風

第7場 4巴閉仔 11特別美麗

1大浪圖田 7東方飛影