應家柏：香港短途賽駒質素超卓

昨晚本港4匹賽駒遠征杜拜，結果告東尼馬房的「加州星球」在美丹馬場以極之出色的表現勝出一級賽阿喬斯短途錦標，馬會CEO應家柏先生在其網誌指出，「加州星球」再次顯示香港短途賽駒的超卓質素。

「加州星球」在艾道拿胯下以破場地紀錄時間的1分7秒5增添一級賽頭馬進帳。同場另一匹香港賽駒「好眼光」雖然未能構成太大威脅，但亦跑入一席不俗的第5名。

應家柏喜見已故馬主梁欽聖名下綵衣能取得勝利，梁欽聖生前對香港賽馬貢獻良多，而他的家人亦決意秉承父親及祖父對賽馬熱誠投入的傳統。

應家柏說指出香港的馬匹數目，只佔全球百分之零點八，但今季香港賽駒卻在世界賽馬舞台上交出亮麗的表現，除了「加州星球」外，另一匹表表者當數覺士盾盟主「浪漫勇士」，牠們都已晉身全球頂尖佳駟之列。在今季，香港數匹星級佳駟，已先後攻下在香港、澳洲及阿聯酋3個地方上演的一級賽。

至於另一場香港賽駒參與的一級賽杜拜草地大賽（1800米）中，方嘉柏訓練的「直線力山」落後冠軍「送達駒」4個半馬位之後過終點，取得一席第6名，表現不差。「送達駒」甚有機會來港角逐於4月28日在沙田上演的女皇盃。至於同場的「遨遊氣泡」，由於在賽事末段受阻，未能發揮出應有水準，只能以第13名過終點。