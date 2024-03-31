【賽後報告】全日連場熱倒 布文多駒被問話

是日賽後報告撮要：

第1場：「福恩多多」右前腿不良於行。

第2場：「天天智庫」氣管內有很多血。被查詢有關他在直路上「威力飛彈」的騎法時，周俊樂表示，坐騎於過了400米處後走勢強勁，當時他不願催策坐騎，因為坐騎近仗於末段未能以勁勢衝刺。他表示，由於坐騎在400米處至250米處之間持續以強勁走勢推進，他遂留住坐騎以鼓勵牠上前，並於趨近250米處時在「醒目勇駒」推進至坐騎外側之際開始催策坐騎。他又說，坐騎對催策反應不俗，但未能阻止頭馬「醒目勇駒」超越坐騎。小組認為周俊樂在此情況下採取的策略屬合理。

第3場：被查詢時，布文表示，鑒於「綠族無限」是賽首次增程角逐1600米途程，他獲指示於早段盡力穩定坐騎走勢。他表示，坐騎出閘僅屬一般，他讓坐騎居於後列，而坐騎走勢暢順。他續說，他自600米處起開始讓坐騎推進上前，過了500米處後得以望空。他進一步表示，坐騎起初對催策交出反應，但於接近200米處時推進至「中華盛景」外側後，末段保持同速。他認為坐騎或未能在1600米途程上交出好表現。練馬師伍鵬志確認所發出的指示，並表示發出該等指示，是鑒於此駒上仗於早段受催策，其後跑來有點搶口，加上今仗增程角逐1600米途程。伍鵬志表示，他對布文是日策騎此駒的方式感到滿意，並且認同布文的看法，即此駒或未能在1600米途程上交出好表現，而他打算讓此駒下仗縮程角逐。

第4場：被查詢有關他於中段「精彩勇士」的騎法及是否有機會讓此駒於接近800米處時移至外欄跟隨「令才」時，布文表示，坐騎跟隨「驍勇善戰」，其後他不願將坐騎移至外欄，因為這將導致他讓坐騎推進上前時只有一個選擇。他說，他因而選擇保持居「驍勇善戰」之後競跑，但當該駒於趨近500米時未有上前，他遂嘗試移至外欄，但因「勝利之皇」推進至坐騎外側而未能做到這點。

他又說，「精彩勇士」因而於趨近400米處居於「驍勇善戰」之後時略為失去步韻，其後於接近350米處時移至該駒內側，自該處起衝刺不俗。小組認為布文在此情況下採取的競跑策略屬合理。「至合拍」很多血。「旋風飛颺 」於最後100米嚴重受困，未能被力策至終點。

第5場：「駟跑得」被發現左前腿有傷口。周俊樂「金發銀發」因起初攜帶錯誤的馬鞍號布過磅而被罰款2,000元。賽後，董明朗報告，「勇晉當銳」於收停後發出呼吸聲。「長發」在亮相圈內煩躁不安，觸碰亮相圈間隔。抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第6場：「手錶之星」在閘內煩躁不安，賽事因而延遲開跑。

第8場：賽後，見習騎師鍾易禮表示，儘管跑道的場地掛牌仍為「好地」，但場地受賽事期間的微雨影響，可能不合「讓愛高飛」發揮。「讓愛高飛」賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。賽後，周俊樂表示，儘管跑道的場地掛牌仍為「好地」，但場地受賽事期間的微雨影響，可能不合「非凡達」發揮。

被查詢時，布文表示，他賽前沒有打算「安康萬里」領放，但坐騎起步後不久失蹄，因而開始搶口及上前領放。他表示，鑒於坐騎的走勢，他不願約束坐騎以佔取遮擋，當「海藍寶」於接近900米處時切入至坐騎外側，坐騎在領放下未能放鬆。他又說，「安康萬里」因而在末段力弱。練馬師呂健威確認所發出的指示為讓此駒自最內檔出閘後佔取前列位置，但不要領放。

第9場：賽後，艾道拿報告，「快路」於早段及中段走勢良佳，但直路上對催策毫無反應，他將此歸因於儘管跑道的場地掛牌仍為「好地」，但場地受賽事期間的微雨影響。「銀騰」氣管內有很多痰。

第10場：賽後，潘頓表示，「華麗再勝」是日負頂磅135磅上陣，未能適應跑道狀況，儘管跑道的場地掛牌仍為「好地」，但場地受賽事期間的微雨影響。練馬師沈集成表示，他對此駒在是賽前的表現感到滿意，並同意潘頓的看法。

一般事項：壓地安排

因天氣關係，已取消原定於第6場後壓地的計劃。