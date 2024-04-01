告東尼想星球馬行精英大師舊路？

啱啱禮拜六嘅杜拜世界盃賽馬日，香港賽駒再次展現喺短途賽事嘅統治力，曾贏香港一哩錦標及女皇銀禧紀念盃嘅「加州星球」，縮程跑1200米直路一級賽阿喬斯短途錦標，造出紀錄時間1分7秒5掄元，認真犀利，亦係繼「祟山寶」後再次由香港賽駒揚威呢項一級賽，同埋幫告東尼首次於杜拜贏馬，可喜可賀。

既然依家證明跑短途威力更大，告東尼亦表明「加州星球」將於今個月尾嘅冠軍賽馬日出戰1200米G1主席短途獎，屆時應該會同「金鑽貴人」再鬥過，而佢喺杜拜接受訪問時亦提過，或者有機會讓前駒遠征英國，參與皇家雅士谷賽期嘅大賽。

不過，再經過詳細考慮後，告東尼暫時就唔傾向讓「加州星球」遠征英國，因為佢覺得英國賽事獎金唔太高，反而留力喺下季初遠征日本，出戰9月尾於中山競馬場舉行嘅1200米G1短途馬錦標更加實際，當然一切仍要與馬主商量再作決定。對告東尼嚟講，日本短途馬錦標自然唔陌生，事關佢喺2005年憑傳奇馬王「精英大師」贏過呢場一級賽，若然成行，睇吓「加州星球」能否為練者重溫好夢？