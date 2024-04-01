澳門熄燈無得玩 資深馬主回流周三補數

澳門賽馬業上周末熄燈，自然吸引唔少香港馬圈人士特登去打卡，對於一班喺澳門養馬嘅一班馬主，難免有啲感慨，正如香港以「駿皇」系養馬嘅譚少強，可以講係澳門資深馬主，所養「浩勝」系亦曾有過一番功業，上周末出任壓軸賽事監場董事，可惜未能喺當日贏馬，劃上完美句號。

譚少強表示於澳門養馬樂趣，主要係與馬房上下零隔膜，多了一份人情味，而且與唔少港澳兩地馬主，建立深厚友誼，眼見末代當事人嘅處理不善，索性交還專營權，憤慨之餘難免有啲可惜，依家仲要為撤走旗下馬匹，繼續以馬主群組代表身分，向澳門賽馬會追討賠償。

依家少咗澳門養馬，譚少強除咗澳洲養馬之外，主力就要回流返嚟香港，今季先後有自己名下「駿皇金」，同埋未命名J411，分別以PP同PPG身分運港服役，不過落地無耐，恐怕贏馬仲要等一段時間，不過星期三晚，佢就有隻現成舊馬「駿皇星」，隨時可以為佢帶來拉頭馬機會。

以「駿皇星」季初跑泥地1200米，曾經贏過「快錢」同「佳尊三」，賽績相當硬淨，雖然老馬加分之後表現麻麻，不過經過連敗後重新調整，今次再戰強項，抽到好檔兼用放頭之鬼希威森，把握有利形勢，相信幕後都唔想錯過呢場黃金機會。