遙距督師又起孖 蘇偉賢着綠燈繼續贏

蘇偉賢趁住復活節檔期，亦同馬會請咗假幾日，同家人外遊享受家庭樂，雖然尋日未能入場督師，但就完全無影響出擊大計，而且仲係幫兩匹難出頭嘅「醒目勇駒」同「勝利之皇」贏馬交代，更加係連續兩期賽事起孖。

周三晚Chris哥就會親自入場督師，趁住呢輪勢旺，梗係要乘勝追擊，睇番今期夜賽，出馬4匹，部署上貴精唔貴多，當中只得一匹起用本地薑，頭場雙龍出海場合，繼續預埋楊明綸，出戰上場包尾嘅「綠燈」。

對於「綠燈」上次嘅失望表現，競賽小組都有留意到，而楊明綸賽後亦有提到，直路一段可能因為跌鞕關係，未能充份發揮此駒，睇番片段，騎者見大勢已去，拉士幾步都未有再催策。其實睇番今季谷草贏馬表現，全程居後至末段望空衝刺，都見楊明綸鞭推兼施直路騎足，所以上場無咗條鞭，點會無影響。

況且以楊明綸同蘇偉賢呢輪嘅合作，相當有保證，上周三谷草合作兩匹同主馬，結果「勇進齊心」爆12倍冷W，剛剛日賽只合作一件「勇冠群英」，雖然贏唔到，但就殺入冷位，所以今次「綠燈」再度攜手，同場仲有「赤火驍龍」分散注意力，以馬房近期全面復甦嘅表現，「綠燈」當然有憧憬必要。