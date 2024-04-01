【賽馬以外】延長退休年齡 續牌最低標準亦要更正！

筆者入行時，真係冇諗過啲練馬師可以練到70歲，依家甚至有機會練到75歲先退休都唔奇。當然，年齡對一位殿堂級嘅練馬師嚟講，唔係咩障礙，況且依家醫學昌明，大部分人都好注重健康，大家都見唔少已經80歲，仲仍好精神奕奕嘅老人家，所以對於馬會近年關於練馬師退休年齡政策嘅不斷改變，不斷延長，最近就改咗可以練到66歲先退休，筆者都係贊成嘅，因為唔想咁快見到一班喺烽火台見咗咁多年嘅倉主離開工作崗位，佢哋嘅經驗同知識，依然係馬圈最大財產。

不過，點解馬會呢幾年要不斷延長啲練馬師退休年齡呢？講真，筆者好記得當初大摩都話好想練到75歲，其實以呢位為香港馬圈貢獻良多，練馬生涯後段贏咗唔少一級賽嘅倉主健康情況，絕對有能力再練耐啲，但當年馬會就一口拒絕，覺得無可能無了期延長退休年齡，估唔到過咗幾季就要自打掌巴，容許蔡約翰只要達成某啲條件，就可以練到75歲。話就話此一時，彼一時，但話咁快就改變政策，搞邊科？原因之一就係練馬師青黃不接嘅情況，比想像中更加快，搞到隨時唔夠人練馬，而造就呢個問題嘅原因之一，就係馬會近年修改嘅練馬師續牌最低標準，五班頭馬只計兩場嘅惡政。

或者筆者公平啲，當初馬會決定呢個政策時，真係冇諗過對練馬師有咁大影響，先後有苗禮德、霍利時、高伯新甚至蘇保羅幾位外籍倉主決定離開，而鄭俊偉、徐雨石都受到呢個新政影響，已經收咗兩封警告信，若然今季都係唔達標，練馬生涯就要結束，筆者記得佢哋兩個係2005年獲發牌，隨時練唔到廿年就bye bye。

對於呢個五班只計兩場嘅政策，當初點解會實施，筆者都聽過唔少版本，有馬主角度，亦有馬會角度，但真相係點都唔太重要，因為最終落實嘅都係一定係馬會。而據了解當初嘅原意係避免啲練馬師刻意將啲馬減分落到五班出擊。如果真係呢個原因，筆者真係好奇怪，練馬師嘅部署係佢哋決定，安排減分出擊係策略，只要同馬主傾過，真係冇咩問題。同埋邏輯上，安排一匹馬由三班落到四班出擊，同由四班落到五班搏殺，就手法上有咩分別，點解要歧視五班馬？唔通養五班馬嘅馬主，可以畀少啲養馬費？(通常可能要畀多啲，因為五班馬傷病比較多)，同埋五班賽事獎金已經低，依家又唔計數，啲練馬師自然唔肯收，咁對整體賽馬事業，又係唔係好呢？

筆者明白，馬會呢啲政策，可能係想提升香港賽馬嘅整體水準，但問題係十隻手指都有長短，唔通啲馬主、馬販或練馬師刻意引入一匹五班馬咩，呢樣係冇乜可能嘅事。只係既然有班次制度，馬匹能力總有高低之下，冇咁勁嘅就要落到五班，點解刻意要劃分五班賽事同其餘賽事有唔同呢，真係百思不得其解，同埋唔少練馬師同筆者吹水，都話五班頭馬其實仲高難度，只係贏到唔計數，又有咩用。

根據以往作風，要馬會咁快取消五班頭馬只計兩場嘅最低續牌條件，的確有啲痴人說夢。但既然馬會近年都不斷延長練馬師退休年齡，喺五班只計兩場呢個政策上，係咪有空間可以改改呢？例如當一個練馬師嘅頭馬數字達25W或以上，就唔使理佢究竟有幾多場五班頭馬。事關若然一位倉主一季贏25場，但有10場係五班頭馬，得15場係四班或以上，嚴格上都要收警告信，咁25W喺練馬師榜其實係中下游，咁都話唔達標嘅話，仲有冇人想喺香港做練馬師呢？

■山無陵