今期跑夜泥 到全哥威番次喇~

今期周中夜賽，移師沙田馬場跑全泥夜宴，近兩季5次沙田泥地夜馬，全哥羅富全次次都有馬贏相當旺場，今次共有6駒出動，相信又可以嚟多round「happy hour」！

全哥今期6駒各有可取之處，第7場4歲自購馬「皇者烽火」前仗首戰泥地一哩，沿內欄走一路追趕前面頭馬「縱橫大進」，最終只輸不足一個馬位得第2，證明此場地合其發揮，輸一場谷草後重返此程，重配楊明綸隨時補中。

兩場四班泥地1200米，全哥均有馬出戰，第4場「美麗緣分」天生速度優良，但多次在草地賽未能埋尾，轉場當然有變數，過往5次試泥閘悉數跑第1，必要睇實。

第3場「型到爆」同樣是未勝馬，但曾在泥地1200米多番跑近，上次於田草1400米只輸4個馬位，走勢不俗今返此程換上曾策此駒入Q的田泰安，有望突破出頭。

第8場三班1650米的「大紅袍」，剛戰未能放出下大敗不用介懷，前仗曾力鬥泥地5捷專家「魅影獵飛」入Q，今回「大紅袍」配鍾易禮只負112磅好跑，排3檔放出有計。

第6場三班1200米，羅富全派出「年少有威」及「凱旋時光」雙龍出海，「年少有威」落班配布文，憑底質可與敵周旋，而「凱旋時光」近兩戰泥地獲1冠1亞，計銳氣更盛，剛戰力鬥「昇瀧駒」最後400米締速22秒35全場最快，補中可期。今次「練馬師王」不妨捧全哥！