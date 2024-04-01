四大夜泥高手 又再決戰沙田之巔！

泥地夜賽與日頭光線不同，也要考考賽駒適應能力，若然贏過更值得信任，今次賢廐「佳尊三」、鄭廐「無心睡眠」、文廐「天行健」及黎廐「怡勁力」此4駒於對上泥地夜賽（1月24日）不約而同凱旋歸來，相隔兩個多月重遊舊地，沙田挑燈夜戰有晒經驗，可期佔得優勢。各位啱心水不妨買WP過關，相信會有不俗回報。

蘇偉賢連續兩期賽事起孖，憑「勇進齊心」、「多利神駒」、「醒目勇駒」及「勝利之皇」取下4W，距達標畢業之期愈來愈近，今次又有4駒角逐，以第3場「佳尊三」最有冠軍相，此匹蕭家軍季內已在泥地添兩勝，對上贏馬正是出爭泥地1200米夜賽，留到包尾繼而直路在外欄逢馬過馬衝贏，竄勁在低班馬中少見，今次雖然排12檔起步，但留後衝一段也問題不大，加上「佳尊三」近兩次跑夜泥獲1冠1季演出準繩，證明跑夜泥甚具威力，可優先考慮。

第8場三班1650米，鄭廐「無心睡眠」向來跑泥地耍家，即使已屆8歲但戰力仍強，早前夜泥爆出23倍冷W，連5歲當打的泥地好手「魅影獵飛」亦俯首稱臣，後駒再出補中，可見「無心睡眠」於沙田摸黑出擊有幾勁！「無心睡眠」上仗谷草輸完又吼夜泥進攻，難得負123磅只比該仗贏馬121磅略重，排5檔起步，條件四正。睇番鄭俊偉踏入2024年後僅取得1W，以馬房作風必會全力以赴，務求爭夠數上岸，戰意秤先。

第6場三班1200米的「天行健」，大前仗初次跑夜泥即勝，睇番當晚於四班輕勝兩個馬位，姿態出色，上到三班後兩戰泥地日賽雖敗仍近，當作累積經驗，今次重返夜泥隨時又跑高一線，改配曾策騎入Q的巴度，騎者親跳一課積極，值得重視。

第5場二班1200米亦屬全晚唯一盃賽，黎廐「怡勁力」僅負115超輕磅有利，過往出戰夜泥共取冠亞各一，入Q率百分百，配上近日手風甚順的鍾易禮，排1檔形勢靚極，騎者尚差4W就贏夠70W畢業，今次周三晚騎足8駒戰意十足，可以放心捧場。