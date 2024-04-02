蔡神仙係歷來泥地贏馬最多倉主？

蔡約翰雖然一度加入衝冠行列逐步向榜首伍鵬志進逼，然而近期頻頻失利，一連4個回合強陣出擊只得1W，周三晚轉戰全泥夜賽，以練者歷來泥地賽績驕人，乃香港賽馬史上泥地賽贏馬最多的倉主，至今累積139W，即使今戰出馬不多，惟「平海歡星」與「魅力寶駒」雙箭頭出爭二班1200米盃賽場合，絕不能掉以輕心。

蔡約翰泥地戰績彪炳，在此場地累積頭馬139W證明是賽馬史上泥地最強，即使今季整體成績鋒芒稍斂，泥地賽成績仍以6W冠絕同儕，周三晚4匹參戰馬中，除了「德心知遇」初跑泥地，其餘「旋風飛影」、「平海歡星」與「魅力寶駒」，全部俱曾於季內戰勝泥地賽。

第5場「魅力寶駒」首戰泥地即勝，今次與「平海歡星」再度對壘，上次泥地同場角逐，「魅力寶駒」後上擒下再碰頭之「晶晶日上」，即使對比贏馬一役大幅加磅，惟馬少場合仍有可恃。上場谷草1200米慢步速賽事不利後上，但末段依然愈追愈近，如今重返強項，「魅力寶駒」有力重現威力。而「平海歡星」季初同班同程以快時間掄元，實力高強絕不可睇小。

第6場「旋風飛影」在泥地短途贏馬加分後遇上樽頸位，期間跑過3次泥地表現平平，其中大前仗直路取位略為受阻，後上不及只跑第4名，今仗再戰強項，改配紅人艾道拿，或會有不同演繹。

德心知遇泥閘試準

第3場「德心知遇」雖然初跑泥地，但過往出試泥地閘已經展現過悅目走勢，況且此駒與「魅力寶駒」，同出自「情深義重」一族，練者部署照辦煮碗，隨時又可於泥地一擊即中。