【分分制勝】初跑泥地即勝 有呢個共通點……

今季共有8匹馬初跑泥地即勝，當中「包裝伯樂」、「荷花之星」、「寶麗生輝」、「喜至寶」、「魅力寶駒」、「凱旋時光」及「昇瀧駒」首戰即攻陷泥地1200米，轉場挑戰短途，贏馬難度似乎較低，而上述馬匹取勝賠率，介乎5.1倍至23倍之間，只要眼光獨到，即可換來理想回報。

第4場四班1200米，「美麗緣分」毫無疑問是羅富全馬房現時最令人失望的一駒，季內跑過5仗，只得一席亞軍，其餘均在有飛之下落敗，連場熱倒。例如上場谷草1000米，即使末段未受擠阻，追上來的勢頭仍欠蠻勁，與賽前試閘判若兩駒。既然苦無突破，此駒終於改攻泥地短途一試，更重召「美麗」系首席殺手潘頓，決意再打硬仗。

根據泥閘紀錄，「美麗緣分」5度出試，俱以首名過終點，更一再以快時間完成，跑泥零舍爽勁，或許場地性能比草戰優勝。而今次賽前由潘頓出試1200米泥閘，起步刻意捉實，稍稍留力，直到轉正最後直路才移出望空，一換腳立即加速上前，輕易壓過內側兩駒掄元，表現有前有後，論態未覺不妥。這回轉程，抽排12檔，肯定不會過熱，值得給予多一次機會。

■明治朗