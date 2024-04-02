【練馬師王】全泥夜宴曾封王 呢鋪火力更強喎！

上期沙田「練馬師王」，練馬師榜次席的呂健威即使憑「金發銀發」及「巴閉仔」起孖，可惜同日其他熱門如「魅力一丁」、「巴閉哥」及「安康萬里」均三甲不入，最終只得24分，衝擊第10次封王失敗。相反，另一華倉蘇偉賢卻有神來之筆，以「醒目勇駒」及「勝利之皇」贏馬，另有冷門「勇冠群英」闖入季軍，結果累積28分成功出冷，今季首奪「練馬師王」，取得突破。

今期上演沙田全泥地夜賽，屬季內第3次，首回合在去年10月25日舉行，當晚廖康銘出馬3匹，最終以「東風壹號」及「妙算歡騰」贏馬取得24分，爆冷封王。今次相同戲碼，廖廐出馬陣容強大，除了以上兩匹贏馬功臣再度臨陣之外，另有多匹實力馬同時登場，連場出擊可期。全晚重心當屬第6場的「昇瀧駒」，上場初跑泥地1200米，即於田泰安胯下一放而回，贏馬時間1分7秒9，更是今季同程最快締速，表現無花無假。再爭勝途只多負8磅，不構成阻力，大有機會為練者進帳12分。

至於打頭陣的「國大合」，雖然曾於五班建功，但本身非粗壯型，初跑泥地未必合適，因此投注廖康銘的「練馬師王」時，不妨留待第2場開跑前才「入場」落注，因為列陣第2場的「東風壹號」，總算贏過泥地夜賽，發揮較有根據，今次本身體重回升至1224磅，更貼近贏馬時的1222磅，估計狀態正處於理想水平。

另一匹曾贏泥地夜賽的「妙算歡騰」，最近贏泥閘一課，起步迅速，最終更彈開「美麗喝采」兩個多馬位掄元，表現出色。原來「妙算歡騰」在港先後試過18課大閘，直到今課才首次取勝，勇態再現，再爭兩捷路程泥地1650米，又有機會獨佔鰲頭。

「練馬師王」開售賠率

1.羅富全 3.25倍

2.廖康銘 3.0倍

3.葉楚航 10倍

4.伍鵬志 8.0倍

5.黎昭昇 12倍

6.鄭俊偉 18倍

7.呂健威 25倍

8.方嘉柏 20倍

9.文家良 25倍

10.蔡約翰 28倍

11.容天鵬 25倍

12.大衛希斯 50倍

13.沈集成 55倍

14.徐雨石 85倍

15.蘇偉賢 65倍

21.其他練馬師(告東尼/姚本輝/賀賢/巫偉傑/韋達) 35倍