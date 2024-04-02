【張基焦點】火鑽一哩任先鋒

容天鵬馬房早前出現小兵變，但剛周日總算憑「占士德」食尾胡，可望提升馬房士氣，今期沙田泥賽派6駒上陣，尾場更有「火鑽」及「飛輪步」雙龍出海，「火鑽」泥地性能較突出，應是主力所在。另外，「中華威威」今場形勢不差，用黃智弘減10磅可以一拚。「高明力量」早於泥閘有走勢，再攻泥地短途可補中。「快快盈」連續兩仗跑得好，今次強配布文已屆交代時。

第8場三班1650米，「火鑽」泥地性能一向出色，只是隨住年紀漸長，明顯不適合跑短途，反而在一哩威力更大，前仗跑同程留在中間位置，拉士保持，反而季初於此程孭129磅快放幾乎帶到，最終取得亞軍，今次改用董明朗用回放頭策略可重開勝門。

第2場五班1200米，「中華威威」已屆8歲開始力短，跑泥地短途未必能由頭放到尾，跟馬走反而更好，近期狀態穩定，只是上仗跌磅太多影響表現，今次體重少許回升屬好現象，馬房出埋快馬「輗多福」，可讓廐侶跟馬走，配合黃智弘減10磅，不能忽視。

第4場四班1200米，「高明力量」大舊飯比較論盡，早於晨課顯示試泥閘好過草閘，因此剛戰轉跑泥地同程可以輕鬆上前追至第5名，證明泥地性能出色，今次再跑同程而操練加強，再用董明朗問題不大，對手一般要留神。

第7場四班泥地1650米，「快快盈」在澳洲跑得少，仍有進步空間，在四班有一定優勢，來港前不論跑草地抑或膠沙地也近，反映場地性能廣泛，今次回師泥地一哩問題不大，強配布文已有爭勝條件。