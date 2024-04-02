【進階選項】花果猴王四班彈起

告東尼剛周六憑「加州星球」揚威杜拜，不過翌日本地賽卻無馬贏，8連勝行人止步。今晚全泥賽只出馬4匹，兩匹打王牌上陣馬俱配愛徒鍾易禮，第4場「花果猴王」屆交代時。

「猴王」系馬主向來喜歡分散投資，現時韋達、告東尼及黎昭昇均有訓練此系馬，當中由摩仔購入的多養在親家東廐，包括季內兩捷的「赤兔猴王」。「花果猴王」周歲價雖然不及「赤兔猴王」貴，但72萬5千澳元亦不便宜。來港前先由大摩在昆士蘭訓練，後來唔玩便轉到悉尼賴恩馬房，結果贏兩場以PP身份運港，如只計溫爾及哥士福績當然無甚特別，但此類馬是一早已決定來港，當然找級數較低賽事作部署。「巨富」子嗣早熟之餘，可應付泥草跑道，其實「花果猴王」根本就是全美國母線血統，1月三班八成多狀態初跑泥地同程已第4，心律不正後復出兩戰均排外檔敗不足據，尤其上場持續追近，賽後再減2分，初跑四班內檔兼有鍾易禮減多5磅，條件好着數。

上期董明朗拍住蘇偉賢勝出「醒目勇駒」，今次第7場「熊噹噹」季初休後復出跑兩場泥地短途都追近，之後在田草1400米打開勝門。今次向泥地一哩進軍，查血統父系，「背後發力」其實是「金獎章」子嗣，泥地有根據，加上「熊噹噹」母線亦屬美國種，增程上陣而同母半兄長在澳洲昆士蘭曾勝1788米，現時5歲「熊噹噹」必可應付此程。排3檔而預計今組不乏前置馬，有機會如試閘般跟前守好位跑，直路憑後勁殺敵。