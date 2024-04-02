【獨門秘技】董明朗爆冷達「人」

董明朗暫時勝出17W，成績中規中矩，不過博冷門乃甚佳選擇，因為其頭馬中，大熱門只得1匹，10倍以上冷門則佔11次，剛戰贏「醒目名駒」破悶局，今期連埋後備補出的「九秒九」共5匹坐騎，都具邊線機會，最值博為「天使獵人」。

第1場五班1800米，「天使獵人」首季在蘇保羅馬房全敗，上季文家良接手，雖然仍未上名，但兩度跑第4名已略見進步，今季初出兩仗更佳，同獲亞軍，初出一役田草1400米，守好位末段僅敗「創高峰」，翌仗增程跑一哩，亦能與上四班仍入位的「活力多多」串Ｑ，兩仗都交出好水準。

「天使獵人」近3仗名次不進反退，其實第3戰雖然第8名，但一如之前跑法，守好位末段以佳勢追前，不過當日的A+3跑道離奇大利外疊衝，此駒埋門才被一眾外疊走之馬趕過，論本身走勢不算太差；至於近兩仗，一次外檔居後跟跑，上仗則轉爭谷草又係外疊無遮擋，俱敗不作準。今次轉戰泥地，過往只跑過一次為短途，試泥閘常有好走勢，留放得宜以其實力絕對有得爭。■西門獨

西門獨重心

第1場9天使獵人

拖 1赤火驍龍3美滿星雲4樂捉鳥8天時明駒