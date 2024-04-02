【三重彩地帶】返泥祝捷跳「探戈」

第4場四班1200米，「鑽飾璀璨」12月配霍宏聲在同程大勝，之後4仗再添2P，落第兩場仍用霍宏聲，然而兩次上名均配牌仔，在現評分要減磅才可提升戰鬥力，上場黃智弘初騎11檔放出得第3，今次1檔更易發揮。「實力哥」上次同程開齋，近期希廐馬交得準，贏完再出仍可跟進。「高明力量」質新漸入佳境，乃呂健威爭冠的重要武器。「美麗緣分」5試泥閘贏晒，放追都試過，12檔要考潘頓發揮。「機械騎士」前次初出同程小試牛刀跑第4，今季容廐新血偏急進，洗底後返泥要防。

第8場三班1650米，今場快馬多，後勁可靠的「柏林探戈」有機會賺步速形勢，可作複膽。「柏林探戈」久沉多時，前次同程配蔡明紹獲殿已有起色，再出轉谷換潘頓落第，主力落在廐侶「天寅合一」身上，兜轉後返泥用番蔡明紹，可施回馬槍。

「魅影獵飛」上場遇慢步速無用武之地，估計今次應有正常至偏快步速可供發揮。「敏捷神駒」跑田草強手林立有點下風，反而爭泥在同程兩戰都上名，捨難取易部署明智。「黃腳鱲」用番最合拍的希威森，威力頓增。「好好心得」征韓返港後逐漸重拾水準，食老本可爭一席。■海東