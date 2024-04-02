【J臣研究所】平海歡星分利又爆

喺度先恭喜「加州星球」馬主們遠征一戰功成，同時都要認衰，因為筆者早喺季初認定呢隻馬狀態落咗就唔會跑得番上佳水準，殊不知告東尼練馬功力深厚，三兩個月又帶領隻馬上高峰更連贏兩項一級賽，小弟真心佩服，還望練者不要太早言退，繼續為本港賽馬爭光。

換草跑全泥夜賽，先睇睇第5場。「平海歡星」經常於賽前泥閘都以馬王姿態勝出，今次都不例外，以佢現時評分及8歲之齡，跑草地賽不及水準都屬意料之內，睇番季內評93分一役於泥地贏「威力奔騰」，後駒剛贏一班賽反映水準，「平海歡星」如今回到贏馬評分，又到佢惡！「魅力寶駒」季內一戰泥地即贏其實水準好高，今次再戰多匹蹄下敗將，能力上亦不比廐侶差。「怡勁力」評分欠優勢，但今次勝在孭輕磅，加上有「量化歡騰」帶放可稍留第2位，入直路隨時發力走甩。「晶晶日上」勝在準繩，但評分已盡估計最多爭位置。

第6場「昇瀧駒」上場轉場跑泥地即變身贏馬，前速快加上今場冇咩馬燒佢，點計都非常穩陣，只忌馬房喜冷不喜熱而已。「凱旋時光」上場其實係蝕慢步速下追得好，今場「昇瀧駒」加分加磅，點計都可以威脅。「旋風飛影」泥地能力不用懷疑，係怕排檔不佳，早段蝕位太多。「自強不息」上場比起廐侶「天行健」衝得勁，今場如果可以跟前多少就有機會。