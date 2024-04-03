【耀眼精選】德心知遇出頭良機

泥地賽場地狀況比起谷草更加難捉摸，你估利內疊嘅時候，就跑晒中外疊馬畀你睇；到你諗住後上馬外面有得冚，貼欄前置馬就排隊返晒嚟。而最、最、最難搞嘅係諗住穩陣啲，等一兩場睇吓利內定利外，就嚟個單日轉向，甚至巴黎鐵塔反轉再反轉，搞到投注人突然變晒做信徒，聽晒耶穌話，「有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打。」有財力嘅，可以做兩手準備，一注買內疊、一注買外面追。

第3場四班1200米，蔡廐「德心知遇」搏嚟搏去都係得個近字，今次轉戰泥地似乎用到最後一招。同樣出自All Too Hard嘅廐侶「魅力寶駒」，2月頭響同程爆18倍冷門，呢系馬嘅泥地性能如何，練者心中有數，今晚編跑兩場同班同程賽事，令到實力馬分散，應該係「德心知遇」出頭良機。

另一組第4場四班1200米賽事，「實力哥」至今兩戰泥地都交出班頂水準，照計三甲一席應該走唔甩。配腳有幾匹馬可以考慮，「機械騎士」初出拍住「鑽飾翱翔」而先過「龍騰飛翔」過終點。初出嘅「日頌月讚」，上下兩線都帶有濃厚北美色彩，試閘步密密好肯走，只係排11檔客觀條件吃虧，會唔會影響出擊意欲？