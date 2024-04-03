【分秒在握】巴度梗知佢係寶

第5場一大群熟口熟面的對手再來一次火併，之前在總場次397場頭4名馬匹又再濟濟一堂，分別只是配搭、負磅、檔位不同而已。論該場表現，頭馬「魅力寶駒」實在相當出色，今次重配巴度排3檔，仍然係呼聲最高。

論穩健程度，或許配上潘頓的「晶晶日上」三甲最穩，畢竟5戰泥地同程2冠3亞，只係評分不斷上升之下，泥地賽程有限，因此不得不轉向草地發展而已。「晶晶日上」今季只跑過一次泥地，就係上文提及的397總場次泥地1200米，當時配賀銘年排1檔，對此匹能跟能鬥的馬相當好發揮，因此亦被捧為2.6倍大熱門，結果馬匹出閘迅速跟在4、5位，入直路攞到平衡後更率先發力走甩，眼看勝利在望之際，卻被外疊如飛將軍的「魅力寶駒」力擒輸頭位，今次再遇，「魅力寶駒」由相同負磅變為要讓6磅，真的可以克服？

首先，「魅力寶駒」歷來就只係跑過一次泥地賽，能夠一出就力壓多匹泥地好手，擺明跑泥地特別擅長。其次，此駒與巴度相當夾檔，除了泥地一役贏馬外，前仗在跑馬地百萬挑戰盃最終回1200米，亦不過僅以馬鼻位飲恨，換言之人馬近兩次夥拍上陣非冠即亞。另外，在贏泥地一役，「魅力寶駒」末段交出22秒4後發先至，此締速在泥地相當罕見，亦反映了馬匹的本事，今次有廐侶快馬「平海歡星」在陣，確保有步速下，相信此駒更好追。

■長風

第5場 4魅力寶駒 8怡勁力

5晶晶日上 7傑出漢子