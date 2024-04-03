【場地點樣】今晚季內第3次全泥夜賽跑好地

今晚夜賽移師沙田泥地上演，共編8場泥地賽事，由於回復正常場數，頭馬開跑時間為晚上7時15分，場地方面目前掛牌「好地」，硬度計指數為8.04。

以對上兩次泥地夜賽指數作比較，首戰於10月25日由早上9.44轉為當晚9.38，第二次由早上9.29轉為當晚8.42，目前場地硬度計指數，分屬季內泥地夜賽最低數一次，場地是否偏鬆軟，賽事模式利放利追，相信馬迷跑過2場賽事，才能得到啟示，不過今晚賽事編跑，第二場起直落5場跑1200米，相信集中呢個路程出擊，應該會更有把握。

畢竟今季只跑過兩次泥地夜賽，由於燈光照明與日賽大不同，數據方面亦難有太大參考性，正如今季首次泥地夜賽，跑出正路賽事模式，以前置型跑法主動馬匹佔先機，而第二次泥地夜賽，跑過兩場正路賽事模式，卻來個大逆轉，全數頭馬大利後上，更何況今次泥地硬度計偏低，更加存在不明朗因素。

至於騎師泥地成績方面，田泰安今季回復最佳水準，以6W排頭位，泥地夜賽亦曾贏過，尚有艾道拿與霍宏聲亦要留意，以艾道拿今季泥地3W之中，兩次夜賽俱贏1200米，而霍宏聲曾於泥地夜賽為廖康銘起孖，今晚再騎「妙算歡騰」，亦屬今場餐士馬。