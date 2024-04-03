南非打吡大賽 紫駒掛頭牌擺擂台

隨住今個馬季增加咗轉播賽日同轉播賽事，香港馬迷可以欣賞到更多新鮮戲碼，尤其係南非方面，本周末就會首播南非打吡大賽，6月就有金挑戰錦標，但更矚目嘅當然係7月初舉行當地最高榮譽德斑七月讓賽。

講到德斑七月讓賽，去年勝出呢項大賽嘅24年青好手馬雅尼，繼2013年關銘諾揚威大賽，相隔10年，成為南非賽馬史上，第二位勝出德斑七月讓賽嘅黑人騎師，而今年首度參戰南非打吡大賽，佢亦好有機會締造另一項歷史，就係成為首度參戰南非打吡，能夠一出即勝騎師。

現時香港發展嘅董明朗，去年夥拍「利吉之子」勇奪南非打吡，而今屆賽事排位已經公布，將會有13匹三歲精英，角逐呢場2450米南非3歲三冠系列尾關，首關豪登堅尼同次關南非經典賽，分別由「山嶺漢」同「紫駒」勝出，可惜前駒因傷關係，次關已無上陣，如今配上馬雅尼嘅「紫駒」，就會成為今場擂台躉。

「紫駒」係目前全場最高評分，今季由馬雅尼接手嘅表現突飛猛進，人馬合作7次6冠1殿，兼且新勝三冠次關南非經典賽，而且有4場頭馬，仲係响舉行打吡嘅特夫方丹馬場勝，出，可以講係佔盡主場之利，唯一考慮就係由最長贏馬嘅1800米，大幅跳程至2450米。

其實三關賽事循序由1600米、1800米以至最後一場跑至2450米，在馬匹大都欠缺長力根據下，總會有意想不到賽果，但以「紫駒」目前實力，已被當地搏彩公司捧成大熱門，至於同場過百評分馬匹，尚有關銘諾策騎「火蟲兒」、霍勵賢策騎「怪獸」，與及M也尼坐騎「蒙蒂雅」3駒，睇呢幾匹高分馬，係咪可以恃質克服氣量，成為今場爭勝主角。