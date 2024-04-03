唐加士打一哩賽日 潘頓卜咗3場G1坐騎

潘頓周末出戰唐加士打一哩賽日，共騎6駒上陣。(圖片來源：Getty Images)

星期六嘅越洋轉播賽戲碼，日場上演澳洲唐加士打一哩賽日，當日响悉尼蘭域馬場舉行嘅10場賽事，將會有8場轉播來港，當中就包括咗4場國際一級賽，除咗主題賽事唐加士打一哩賽、仲有澳洲賽馬會育馬錦標、史文夫錦標同埋澳洲打吡大賽。

呢日係悉尼秋季嘉年華檔期嘅重要賽日之一，可惜今屆賽事將會受到不穩定天氣影響，場地或會起變化，據蘭域馬場場地經理Michael Woods表示，雖然目前場地保持正常，但澳洲氣象局預測星期四、五一連兩日都會有雨，尤其星期五雨勢將會持續，而且雨勢有時頗大，悉尼部分地區甚至預測會錄得超過90毫米雨量，尚幸周末天氣預測，中午以後將會天氣好轉，期望場地亦不致太軟爛。

至於今個大賽日，香港一哥潘頓，又再捲土重來，繼上年「樂觀派」之後，今年佢就會夥拍華禮納訓練嘅「武裝自己」(Militarize)，個人力圖再次成功衞冕，而潘頓响呢項賽事嘅往績相當標青，曾經分別憑「聖靈瀑布」(2014)、「有點兒」(2017)、「樂觀派」(2023)贏咗3屆賽事，話唔定今次「武裝自己」，大有機會造就佢近十年之內，第四度奪標。

潘頓响呢日賽事，將會有6駒出戰，不過頭場賽事唔係轉播場次，所以香港馬迷就無得睇，其餘5匹坐騎之中，潘頓响3場一級賽都有坐騎，除咗唐加士打一哩賽騎「武裝自己」，澳洲賽馬會育馬錦標策騎2歲馬Duvana，而史文夫錦標就會為高多芬旗下「後艙逍遙」效力。