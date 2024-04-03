【大談機會】周日兩場G2 全哥派6駒應戰

今屆主席錦標及短途錦標將於本週日（4月7日）在沙田舉行，羅富全已為旗下6駒分別報爭該兩項二級賽，盼能取得佳績。

羅富全預料將派出4駒角逐主席錦標1600米，分別是曾在二級賽入位的「知足常樂」，以及「健康愉快」、「發財先鋒」及「越駿歡欣」。3駒當中，「健康愉快」及「發財先鋒」均擅長製造步速，而「越駿歡欣」今季更已5捷。

羅富全談及「越駿歡欣」時說︰「馬兒看來仍有進步空間，週日一戰正好考驗一下牠的實力。牠剛由從化回來，且看牠的陣上表現如何。我從沒想過牠能為馬房帶來五場頭馬，實在讓我喜出望外，希望牠能延續佳績。」

巴度季內一直為「越駿歡欣」執韁，今仗將繼續夥拍此駒上陣。

巴度說：「馬兒不斷交出好成績。我認為馬兒上仗贏得精彩，因為陣上形勢不易應付，而該仗領放馬（『龍船狀元』）向來鬥心甚佳，要超越該駒實在並不容易，而且牠當時更是負重磅133磅。」

「馬兒（『越駿歡欣』）今仗與一些頂級一哩馬交手。這當然是挑戰，但牠無可挑剔。牠看來甚具天賦，加速力出色。我希望牠能夠保持水準。」巴度說。

曾兩勝三級賽的「發財先鋒」今仗將由董明朗主策。牠去季兩度在一級賽入位，今季已上陣7次，僅得一次跑入三甲。

「馬兒早前在從化試閘，看來表現不錯。牠的評分一直下跌。我早前讓牠小休，今仗安排牠縮程角逐。」羅富全說。

羅富全本週日也會派出雙料一級賽亞軍「幸運有您」角逐短途錦標1200米，再與「金鑽貴人」正面交鋒。曾在三級賽入位的廄侶「順勢而飛」也會加入戰團。

羅富全說：「我認為上仗的場地並不理想，因為下過一點雨，令『幸運有您』受到考驗，但牠今仗回師1200米途程，只要屆時場地狀況良好，便應有利發揮。牠一向表現準繩。」

「幸運有您」今季曾先後在兩項1200米一級賽中跑入亞軍，分別為浪琴香港短途錦標及百週年紀念短途盃，但上仗在受天雨影響的場地上出女皇銀禧紀念盃（1400米一級賽）時，只能在頭馬「加州星球」之後得第9名。

此外，賀賢馬房現時評分達98分的「賢者無敵」在短途錦標中將第3度交由巴度主策。人馬今季較早前曾拍檔角逐一項三級賽，最終跑入位置。

巴度說：「馬兒不斷進步，狀態也不俗，而陣中部分賽駒今季已上陣多次。我曾策騎此駒出賽，牠容易駕馭，是匹惹人喜愛的佳駟。我很高興能為此駒操刀。」

短途錦標的報名馬匹還包括「嫡愛心」、「韋小寶」、「威力奔騰」、「狀元及第」、「包裝必勝」、「緊張大師」及「好友心得」。