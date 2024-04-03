【賽後報告】飛輪步又喘鳴 董明朗對火鑽動作有疑慮

今晚賽後報告撮要：

第1場：賽後，董明朗表示對「天使獵人」在直路上的動作有疑慮。獸醫報告，「天使獵人」被發現呈現不安。「天使獵人」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第3場：「火神神樂」於第1場開跑前被小組按照獸醫意見（皮膚病）著令退出。

第4場：「美麗緣分」大部分途程在沒有遮擋下走外疊。賽後，潘頓未能就坐騎在直路上未能保持走勢提供解釋。

第5場：賽後，霍宏聲報告，他覺得「量化歡騰」在直路上可能有不妥，遂於最後200米在坐騎處於不具競爭力的位置時收慢坐騎。

第6場：賽後，楊明綸報告，「運來伍寶」全程走勢欠順，他覺得坐騎在直路上可能有不妥，因此收慢坐騎。賽後，艾道拿報告，「旋風飛影」沿途走勢欠佳，末段衝刺僅屬一般。他又說，坐騎是晚走勢平平，他認為這可能是因為坐騎上仗於3月24日上陣後匆匆再出所致。

第7場：被查詢時，霍宏聲表示，「妙算歡騰」不願出閘，因而漏閘。他說，坐騎居後競跑，其後他須於早段及中段沿途催策坐騎以保持位置。他又說，儘管坐騎於接近200米處時在「全神貫注」內側緊迫競跑，但末段的衝刺令人失望。助理練馬師黃裕亨告知小組，此駒賽前的表現令馬房上下感到滿意，而馬房上下未能就此駒近仗出閘緩慢提供任何解釋。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為「妙算歡騰」的閘廂行為及表現均難以接受。「妙算歡騰」必須試閘及格，並且通過必須包括額外診斷評估的獸醫檢驗後，才可再次出賽。「長勝金駒」氣管內有很多血。

第8場：「飛輪步」發現患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。賽後，董明朗表示對「火鑽」的動作有疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。