23歲意大利騎師重傷不治 全球馬圈哀悼

日前全球馬圈發生一宗令人心碎的事件，意大利騎師卓自持(Stefano Cherchi)於上個月20號在澳洲坎培拉發生墮馬意外，情況嚴重需要立即送院治理，由於他頭部重創兼出現內出血情況，因此一直留在深切治療部接受治療，期間多位騎師包括兩位同鄉李寶利同目前於香港策騎的艾兆禮均於社交平台為他打氣。

可惜尋日澳洲新南威爾斯州馬會公布卓自持最終傷重不治，終年23歲。來自意大利的卓自持，於英國出道擔任見習騎師，跟隨練馬師布銘球，成績不差，累積逾100場頭馬，今年開始將策騎基地轉往澳洲，怎料卻發生意外不幸離世。當卓自持逝世的消息公布後，不論澳洲及歐洲的馬圈中人均紛紛表示哀悼，同樣來自意大利的殿堂級高手戴圖理亦於自己社交平台講述對卓自持離世嘅感受，而卓自持女友Brittany Fallon嘅爸爸，即係名將范義龍坦言卓自持亦係佢見過最有禮貌、最友善嘅年輕騎師，而喺尋晚金頓馬場賽事，亦有舉行默哀儀式，出賽騎師亦手纏黑紗紀念呢位騎師。而卓自持的追思彌撒則於下周一在澳洲進行。