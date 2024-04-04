只孭108磅 川河系有望贏唐加士打一哩賽！

「川河佳駒」只負108磅出戰周日的唐加士打一哩賽。(圖片：Getty Images)

唐加士打一哩賽（1600米一級賽）將於周六(6日)在蘭域馬場舉行。馬漢雅麾下的參賽馬「承先啟後」儘管抽得第21檔起步，但支持度絲毫無減，預料將成為此賽的風頭躉。

「承先啟後」服役以來7戰5勝，今仗將力爭5連捷。這匹4歲佳駟剛於上週在玫瑰崗出爭唐加士打預賽(1500米三級賽)，以2個多馬位之先輕鬆掄元，隨即成為今仗大熱門。「承先啟後」迄今7仗悉數跑入三甲，而且各場勝仗均拋離對手衝線。

今屆唐加士打一哩賽共有20駒列陣，其中馬漢雅及悉尼冠軍練馬師華禮納各佔5駒，而4匹後備馬匹當中，也有兩駒分別來自這兩個馬房。

倘若今仗沒有任何後備馬匹補上，「承先啟後」將自第17檔出閘。這匹4歲馬將由賈傑美執韁，她形容此駒非比尋常。賈傑美早前夥拍「承先啟後」攻下唐加士打預賽，她於賽後表示：「我之前已認為馬兒的實力非比尋常，而牠確實如此。很高興看到馬兒交出這樣的表現。馬兒不斷進步，而我認為牠的實力仍未見頂，所以，即管放馬過來吧。」

另一邊廂，華禮納今年將力圖第7次揚威唐加士打一哩賽，追平此賽練馬師勝出次數最多的紀錄。他今仗的參賽馬包括3歲佳駟「武裝自己」，該駒將交由以香港為策騎基地的潘頓主轡。

同場布烈治麾下的3歲佳駟「川河佳駒」迄今上陣7次取得3勝。牠近兩仗先在玫瑰崗攻下河霸圍錦標(1400米二級賽)，繼而於上月初轉戰蘭域，摘下蘭域堅尼(1600米一級賽)桂冠。

這匹香港馬主何家駒名下佳駟於3月22日在蘭域一課1200米試閘中以首名衝線，賽前繼續保持狀態。此駒今仗負同場最低的108磅，而「想一下」則會負頂磅126磅上陣。布烈治說：「『川河佳駒』狀態勇銳，周六將以最佳狀態上陣。如果非要說馬兒的弱點，可能就是今仗需要面對多匹出賽經驗豐富的賽駒，而牠迄今只曾出賽7次。」