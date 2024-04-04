【賽馬以外】生意好呀？！睇馬會宣傳片咪知

最近呢個復活節加清明節假期，相信大家睇得最多嘅新聞，就係香港經濟有幾唔掂啦，事關呢個假期，單係頭兩日已經逾130萬人出境，當中大部分人都係北上消費，反而香港就一片蕭條，情況都幾嚴重。當然，亦有人做返啲統計，話同疫情前比較，其實以往復活節離港人數都係同今年差唔多，所以依家香港經濟睇落咁差，港人北上消費未必係最主要原因。

至於呢個假期香港啲食市生意有幾差？筆者呢幾日都親身體驗，禮拜一假期嗰晚就同屋企人係附近食晚飯，就喺平時食開嘅酒樓，呢間酒樓係全區最旺場，平時晚上6點半左右都已經坐滿，仲要8點半交枱，可以一晚做到兩輪生意，夠誇張啦，點知嗰晚上到去，竟然有一半吉枱，真係嚇一跳，而樓下嗰間平時已經冇乜人幫襯嘅酒樓，就只得兩、三枱客，紅日都係咁，呢啲生意點做。

而喺禮拜二筆者就同一班朋友去咗九龍城打邊爐，講緊係晚上7點半，當筆者去到嗰間火鍋店，發覺就好似筆者同朋友包場咁，冇其他人喺度，食咗兩個幾鐘，全晚呢間嘢只得3枱人客，當筆者離開時，成條街靜到一個點，如果話疫情時經濟唔好，筆者相信呢一刻嘅市面情況肯定更差。

除咗食肆一片蕭條，馬圈都或多或少係香港經濟嘅寒暑表，單係今季投注額，大部分賽日同上季比較係只跌不升，就知經濟情況係點。講真，股市、樓市都唔太好，生意又差，雖然話生意淡薄不如賭博遮，但去到真係冇閒錢，咁賭少啲都係好合理，況且筆者亦覺得經濟差未必係投注額跌嘅主要原因，但呢啲睇吓之後有冇機會再討論同研究啦。

反而最近睇咗香港國際馬匹拍賣會嘅競投情況，同埋呢輪喺馬場成日播嗰幾條關於叫啲馬主記得喺今個月25號截止時記得入紙抽馬嘅宣傳片，筆者真係感覺到香港經濟真係差到一個難以想像嘅地步。筆者喺馬圈有一段幾長嘅日子，但真係冇見到馬匹抽籤係需要搵啲馬主拍片宣傳。以前做馬主係身份象徵，兼且門檻都唔低，因為就算只係想做一位賽馬會員，入會費要18萬，兼要由馬會一位定居香港之名譽董事、名譽遴選會員或遴選會員提名，同時獲另一位定居香港之名譽董事、名譽遴選會員或遴選會員附議，每名申請人亦須列舉3位準備支持其入會申請之本會會員，先有資格，所以話想養馬，除咗有錢，亦要識人，唔係真係免問。

既然本身條件都唔算易，咁做得馬會會員都係身份象徵，財力都應該有番咁上下，而以往每逢去到馬匹抽籤，筆者只會聽到啲馬主擔心自己中唔到籤，養唔到馬，尤其係PPG籤，競爭非常激烈，隨時4、5支籤爭一個名額，既然粥少僧多，以前又點使同啲馬主宣傳同提佢哋記得要入紙抽馬，因為根本無呢個需要。

講真，喺上流社會，養馬有咩好處大家都知，當然筆者明白呢一刻馬會係想吸引多啲新面孔同埋年輕人加入馬主行列，咁咩年輕人會咁容易做到馬主？咪就係啲馬主下一代或再下一代囉，只係依家佢哋都少咗養馬，除咗因為賽馬運動嘅吸引力減低，經濟唔好當然係原因，依家養一隻馬閒閒地7、8萬蚊一個月，如果唔係財力雄厚，點樣養幾隻馬呀。

再者，近年香港整體馬口都有輕微下跌，然後好少再睇到啲馬主斥巨資，以天價引入自購馬嘅新聞，再加埋最近一次香港國際馬匹拍賣會，馬會要蝕錢，依家仲要叫拍片宣傳提醒馬會會員入紙抽馬，總括上述種種迹象，真係想唔擔心都唔得啦。

■山無陵