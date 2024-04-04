谷草馬好友心得同短途王互撼 真係諗都諗唔到！

當「好友心得」於去年抵港時，雖然挾在澳洲6連勝的好賽績來港，但練馬師大衛希斯仍未敢對馬兒寄望太高。然而，隨著這匹短途佳駟很快已能適應香港的環境，並且進度理想，除了於今季較早時在星展與宏利百萬挑戰盃中與「合夥雄心」成為雙冠軍外，於週日 (4月7日) 更將首度挑戰分級賽，在二級賽短途錦標 (1200米) 中與「金鑽貴人」正面交鋒。

兩屆香港冠軍練馬師大衛希斯，當然樂於看到「好友心得」來港後的成績比預期中理想，在澳洲時以Bank Bank Bank之名服役的「好友心得」，迄今在港上陣15次，獲4冠3亞，累積總獎金達740萬港元，今季的評分亦由61分大幅攀升至現時的92分，而且看來仍有更多的進步空間。

大衛希斯說：「當『好友心得』來港初期而我們尚未打磨牠之時，我曾認為以牠在昆士蘭凱恩斯所取得的戰績，實在未必足以能令牠在香港可以更上一層樓。」來港前「好友心得」曾在昆士蘭取得6連勝。

「但當我們開始認真為牠做功夫時，我便知道牠確非池中物，未來成就可望能超出我們的預期，事實上，牠的進度一直相當理想，我仍認為牠仍可再進一步。但我們亦明白，週日之戰將會是牠最大的考驗。」大衛希斯續說。

「好友心得」今季於10月時在跑馬地的一項第四班賽事中打開在港勝利，其後在第三班增添多兩場頭馬進賬，前仗於2月21日更攻下一項第一班賽事。

「好友心得」將交由田泰安執韁角逐週日的短途錦標，力爭在沙田的首場勝利，屆時馬兒將自1檔起步，與現時全球評分最高短途馬「金鑽貴人」同場較勁。「金鑽貴人」今次將負128磅，較同場其他10匹對手多負5磅，而布文將為這匹文家良的馬房之星執韁。

「緊張大師」曾在港10捷於1000米途程，但卻從未在1200米途程上取勝，此駒迄今8度在1200米賽事上陣，曾3度跑入位置。

大衛希斯說：「『緊張大師』從未在1200米途程上勝出，但亦曾一再以不俗表現跑入位置。」

「我預期『緊張大師』今仗表現會明顯有進。前仗牠休後復出，在得以單騎領放下以佳勢勝出。上仗則在早段被3匹對手施壓，結果這些對手均在後列過終點。預料今仗馬兒在早段未必會受到太大壓力，如果真的出現此情況，牠應會有比上仗截然不同的演出。」他續說。

週日在沙田馬場將上演另一項二級賽主席錦標1600米，今屆此賽共有13駒出戰，掛頭牌的是「將王」。

多位前領練馬師及騎師均有機會在即將來臨的賽事中達至新里程碑，他們包括2屆香港冠軍練馬師告東尼 (1499場頭馬)、四屆香港冠軍練馬師方嘉柏 (1098場頭馬)、6屆香港冠軍騎師潘頓 (1697場頭馬) 以及2019/20年度香港冠軍練馬師姚本輝 (994場頭馬)、