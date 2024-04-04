唐加士打一哩賽 兩大陣容熾熱對決

唐加士打一哩賽1600米一級賽將於本週六（4月6日）在蘭域馬場舉行。馬漢雅麾下的參賽馬「承先啟後」儘管抽得第21檔起步，但支持度絲毫無減，預料將成為此賽的風頭躉。

「承先啟後」服役以來7戰5勝，今仗將力爭5連捷。這匹4歲佳駟剛於上週在玫瑰崗出爭唐加士打預賽1500米三級賽，以二又四分一馬位之先輕鬆掄元，隨即成為今仗大熱門。

「承先啟後」迄今7仗悉數跑入三甲，而且各場勝仗均拋離對手衝線。

今屆唐加士打一哩賽共有20駒列陣，其中馬漢雅及悉尼冠軍練馬師華禮納各佔5駒，而4匹後備馬匹當中，也有兩駒分別來自這兩個馬房。

倘若今仗沒有任何後備馬匹補上，「承先啟後」將自第17檔出閘。這匹4歲馬將由賈傑美執韁，她形容此駒非比尋常。

賈傑美早前夥拍「承先啟後」攻下唐加士打預賽，她於賽後表示：「我之前已認為馬兒的實力非比尋常，而牠確實如此。」

「很高興看到馬兒交出這樣的表現。」

「馬兒不斷進步，而我認為牠的實力仍未見頂，所以，即管放馬過來吧。」

另一邊廂，華禮納今年將力圖第7次揚威唐加士打一哩賽，追平此賽練馬師勝出次數最多的紀錄。他今仗的參賽馬包括3歲佳駟「武裝自己」，該駒將交由以香港為策騎基地的潘頓主轡。

傳奇練馬師湯美史密夫與女兒活侯夫人現時各自保持練馬師勝出唐加士打一哩賽次數最多的紀錄。

「武裝自己」被視為華禮納今仗各參賽馬中最具奪標機會的一駒。華禮納坦言要攻下此賽，關鍵在於馬匹備戰的時機。

「賽駒賽前必須保持狀態勇銳，而且具備出眾實力。」華禮納說：「勝出唐加士打一哩賽從來不會是靠運氣。」

獲甚高評價的日本賽駒「大宴重酬」去年11月在玫瑰崗勝出金鷹錦標1500米，被外界視為今仗其中一匹爭勝分子。

同場布烈治麾下的3歲佳駟「川河佳駒」迄今上陣7次，取得3勝。牠近兩仗先在玫瑰崗攻下河霸圍錦標1400米二級賽，繼而於上月初轉戰蘭域，摘下蘭域堅尼1600米一級賽桂冠。

這匹香港馬主何家駒名下佳駟於3月22日在蘭域一課1200米試閘中以首名衝線，賽前繼續保持狀態。此駒今仗負同場最低的108磅，而「想一下」則會負頂磅126磅上陣。

布烈治說：「『川河佳駒』狀態勇銳，週六將以最佳狀態上陣。」

「如果非要說馬兒的弱點，可能就是今仗需要面對多匹出賽經驗豐富的賽駒，而牠迄今只曾出賽7次。」

練馬師凌靄琛今仗將會派出「湖中仙子」參賽。這匹進步神速的雌馬將只負112磅上陣，而凌靄琛對牠充滿信心，認為牠有望憑磅位之利取勝。

凌靄琛說：「我認為『湖中仙子』是今仗負磅最有利的參賽馬。」

「牠上仗角逐佐治萊德錦標時表現甚佳，證明前仗攻下肯德百里錦標絕非僥倖。」

練馬師彭達麾下的參賽馬「想一下」曾於去年在蘭域勝出珠穆朗瑪峰錦標1200米。雖然此駒出道至今未嘗勝出1400米以上途程，但彭達表示牠今仗將會以巔峰狀態應戰。

然而，彭達也承認，最初考慮部署「想一下」進軍唐加士打一哩賽時，沒想到參賽馬的陣容會如此強勁。