潘頓返澳洲多數有馬贏？！

今個禮拜六、日又有13場海外轉播賽事供投注，4月6日周六上午澳洲唐加士打一哩賽日，潘頓返澳洲上陣，策騎「武裝自己」挑戰自己第4度贏出唐加士打一哩賽；周六晚則有南非打吡賽馬日，4場悉數為G1，戲碼十足。周日下午上演日本雌馬三冠大賽頭關櫻花賞，「百塔意城」可衝4連勝！

周末澳洲史密夫錦標一級賽1200米，「花城日暖」上次2024年復出跑G1星河大賽，力追獲亞軍出色，至今服役7戰得4冠2亞1季乃當起分子，今次有望第2度贏出一級賽。澳洲打吡2400米，「精華沖天」由麥道朗主轡，剛新勝玫瑰崗堅尼表現出色，贏過2500米，勝望壓一。

主題賽唐加士打一哩賽，召來香港冠軍騎師潘頓出戰的「武裝自己」，乃著名練馬師華禮納冒起中的新星，此匹3歲馬出賽12戰得4勝，近兩戰一級賽俱跑位置未竟全功，由麥道朗換上潘頓，騎者必施展渾身解數，力求贏馬證明自己騎功，可繼「聖靈瀑布」、「有點兒」及「樂觀派」後第4度奪取唐加士打一哩賽冠軍寶座。

周末晚戲肉南非打吡，當地人氣騎師馬雅尼胯下的「紫駒」為全場最高評分馬，人馬合作7次取下6冠佳績，近4W都是在今次特夫方丹馬場上陣，可佔得主場之利。

周日下午受注日本雌馬三冠大賽頭關櫻花賞1600米一級賽，至今3戰全勝的「百塔意城」相信會是擂台躉，上仗出戰阪神兩歲牝馬錦標1600米以頸位擊敗「橡木城」，今回在相同馬場相同路程再出，可期再贏。