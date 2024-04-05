【分秒在握】馬會提供正確資訊責無旁貸

香港馬會作為全港唯一合法大莊家，基本上是穩賺不賠，尤其賽馬係受注後抽水再派彩，換言之愈多人落注，馬會只會賺得愈多。

馬會作為莊家的角色，自然要好好監管賽事，以及提供正確的資訊給馬迷，但近來筆者卻發現，馬會有些資訊卻是出現錯誤。其實在賽馬方面，真的要贏馬會錢，只有下注「騎師王」及「練馬師王」，因為只有這兩項係與馬會對賭。而這方面，馬會把關亦相當嚴謹，很多時感覺不太抵買的騎練，最終亦會贏出。而在馬會網頁的「統計資料」內，其實係有「練馬師王賠率走勢圖」及「練馬師王賠率走勢圖」，筆者很多時都會在賽後看看相關資訊，以作為參考資料。不過近期兩項資料都出現問題，就以剛周日賽事為例，潘頓頭場開賽前最後賠率係1.65倍，而蘇偉賢係30倍，但馬會卻顯示了1.4倍及25倍，這明顯係潘頓贏完頭場，以及蘇偉賢獲季軍後的賠率；而3月24日呂健威開賽前明明3.4倍，馬會卻顯示為1.7倍，根本係嚴重錯誤，希望有關部門能夠及早修正，避免再誤導馬迷。

光年八十肩負重任

周日先推介第三班1200米的「光年八十」，同場快馬不多之下，此駒跑法夠主動，兼且容廐之前有小兵變，當務之急當然係贏馬穩住軍心，潘頓不放手亦係重要指標。

■長風