周日兩場G2 文家良分分鐘贏晒？！

周日沙田馬場上演兩項二級賽，各路人馬為月底冠軍賽馬日作最後熱身，「金鎗六十」、「浪漫勇士」、「加州星球」及「遨遊氣泡」直指月底重頭戲，頂級精英良駒只餘下「金鑽貴人」爭逐殊榮。經過潘頓與麥道朗兩連敗後，「金鑽貴人」換布文衞冕短途錦標矢志交代，再加上廐侶「安遇」續配田泰安出戰主席錦標，文家良兩大王牌鎖定目標，戰意毋庸置疑。

比起上季8捷捧走7項分級賽冠軍，「金鑽貴人」今季顯然鋒芒稍減，即使季內揚威香港短途錦標，但衞冕速度系列三冠夢碎，而且在首關百週年紀念短途盃落敗之後，驗出右前腿不良於行，最終潘頓被飛，次關女皇銀禧紀念盃麥道朗重臨接手，效果同樣未如人意。

本月底最後一關主席短途獎，「金鑽貴人」台前幕後誓要挽回面子，在大賽來臨前，先行衞冕短途錦標檢閱實力，牠是全場唯一贏過G1馬匹，要比對手多負5磅，惟評分優勢一面倒，就連今季曾擊敗牠的「維港智能」，遠征日本後將目標放在主席短途獎，今仗對手實力不算強，最強只不過是季內兩度於G1上名的「幸運有您」，今仗絕對是「金鑽貴人」挽回聲譽的黃金機會。

安遇一哩最強

至於5歲廐侶「安遇」，季內贏過G3婦女銀袋後再無建樹，一級賽能力證明尚有不足，上場香港金盃11駒只跑第7，撇開「浪漫勇士」與「遨遊氣泡」單打獨打，緊隨其後的第3至7名，只不過以個多馬位分先後，實力相當接近。「安遇」如今角逐二級賽出爭擅長的田草1600米，田泰安再度效勞，機會仍是不容低估。