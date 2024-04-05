【分分制勝】尾場羅廐兵團玩晒？未必……

第10場三班2000米，羅富全三路興兵，「明亮天下」、「難以置信」及「路路醒」分別抽排3至5檔，形勢不俗，不排除會聯手出招。不過，同場伍廐的「發財秘笈」新近取得突破，孭輕磅且排2檔，羅廐兵團要闖過此關，絕不容易。

「發財秘笈」早期演出一向易位難贏，直到初跑田草2000米，立即彈甩對手打開勝門。踏入今季再戰勝途，負重磅下又一次輕勝，長途能力突出。或許加分需時消化，升上三班後一度徘徊，惟剛戰再戰2000米，後追重新入圍，雖然落後3乘多，但頭馬「大至尊」再出以今季同程最快締速勇奪打吡，水準奇高；「發財秘笈」其實本身最後800米已交出47秒07，締速剛好睇齊「大至尊」，反映本身追勢相當凌厲，如今卻可孭少兩磅，優勢明顯。

此外，「發財秘笈」相隔1個月再跑，期間共跳8課，壓力不輕，3月28日一課與「超旺財」及「添喜運」彈草閘，末段快衝21秒5，雖然「發財秘笈」稍稍落後，但翻步強而有力，論態頗為勇猛。難得蔡明紹保住這匹弗馬的帥印，鬥志不用猜疑，有力食尾胡。

■明治朗