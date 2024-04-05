日本新晉不敗馬女進擊櫻花賞

櫻花賞(日本一千堅尼)周日於阪神競馬場舉行，今屆賽事有5駒備受熱議，包括「百塔意城」，這匹佳駟迄今3戰全勝，上仗出爭1600米一級賽阪神兩歲牝馬錦標，儘管只是第2度角逐此程兼首次跑右轉跑道，但仍高奏凱歌。

「百塔意城」近期操練表現甚佳，剛於周三進行賽前最後快操。練馬師黑岩陽一表示︰「馬兒在兩歲牝馬錦標一役後成熟了許多，步伐更流暢。牠的操練工夫超過了我們最初的部署，而且備戰時表現得更為成熟。」

櫻花賞自70年前出現首位成功衞冕的練馬師以來，至今一直無人能再締造此項佳績，但中內田充正今仗將派出「皇后徑」爭標，有望成為日本賽馬史上第2位連續兩年勝出此賽的練馬師。「皇后徑」迄今3戰兩捷，賽績不及「百塔意城」完美，但至今3仗的最後600米締速均與「百塔意城」相差無幾。

中內田充正其實已贏過在阪神外圈賽道上舉行的全部3項1600米一級賽，而另一位練馬師國枝榮同樣曾在該3項賽事取得頭馬，他今仗將派出「橡木城」競逐殊榮。

「橡木城」跟「百塔意城」一樣，休戰近4個月後在今仗復出，此駒迄今4戰非冠即亞，上仗在阪神兩歲牝馬錦標僅以一馬頸位之差屈居亞軍，此駒今仗迎來新拍檔，與莫雷拉合力爭標。莫雷拉在日本角逐逾500場賽事，勝出率超過30%。

同場的「傾心」與「芳心動」也獲視為爭勝分子。「傾心」迄今6戰均在右轉賽道上角逐，其中5仗出爭一哩賽事，出道以來僅一仗不入三甲，為大前仗在阪神兩歲牝馬錦標得第7名，但上仗回勇，揚威二級賽鬱金香賞。「芳心動」表現也相當穩定，迄今6戰均跑入三甲，出賽經驗較大部分對手豐富，前仗在阪神兩歲牝馬錦標跑獲季軍，而過往兩度出爭二級賽先後獲得冠軍及亞軍。