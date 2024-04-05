【論戰天下】川河佳駒計數再贏

今次越洋轉播賽繼續分上下半場，悉尼澳洲冠軍錦標首日戲碼精彩，多匹現任及明日之星登場，不明因素是場地變化，S1-6唐加士打一哩賽「川河佳駒」負輕磅排檔好，可作重心。晚上則轉播南非打吡日於特夫方丹馬場舉行，大家熟悉的郭克在此是半個主場，屯重兵必有所圖。

用盡計策潛質豐厚

S1-1：「用盡計策」是來自新西蘭挑戰者，合夥馬主包括前冠軍騎師嚴禮善，首次征澳亦強配同屬紐國出身的麥道朗，上仗於二級賽威靈頓堅尼輕描淡寫追入亞軍，由面箍轉眼罩或令這匹「小法寶」子嗣早段更集中，4戰2冠2亞潛質豐厚，增程更合坐位望贏。

秋天仙姬有績可尋

S1-2：「秋天仙姬」這匹出自「秋陽」馬女，去年澳洲春季時已勝出三級賽靈氣逼人錦標，休後上月新勝費明頓二級賽奇里錦標，評分遠遠高於同場對手，故負磅相對較重，軟爛地有賽績支持，2000米途程贏過，薛凱華繼續操刀，有力再贏繼而進軍澳洲橡樹大賽。

飆達佳兒虎入羊群

S1-3：「飆達佳兒」上周才於玫瑰崗馬場爆半冷後上勝出三級賽星國錦標，擊敗多匹分級賽冠軍，如今只跑鄉郊錦標決賽的確虎入羊群，除非匆出體力不繼走樣，否則排內檔勝望甚高。

剛風猛男上仗慢閘

S1-4：億元賽駒「剛風猛男」雖然上場失意金拖鞋大賽初逢敗績，但當日莫雅起步稍慢，未能把握前領優勢，但留意到當日玫瑰崗馬場內欄並非有利跑線，同日多場一級賽外欄衝刺馬表現更佳，可算敗不足據。「正義」子嗣增程跑1400米只會更合，有力補中。

勝願磨利有力奪冠

S1-5：此賽歷史上經常冧莊，「尚多湖」及「綠化帶」更曾各自連續勝出3次之多。勞倫因傷未能趕及參賽，「勝願」找來當今悉尼一哥麥道朗出策，上屆勝出此賽正是在大爛地角逐，珠峰錦標若非排1檔較被動亦有力威脅「想一下」，抖足再戰，而賽前在基地百肯南已彈兩課閘，磨利出擊有力奪冠。

湖中仙子負磅着數

S1-6： 「川河佳駒」上場蘭域堅尼轉彎被「武裝自己」推出外疊蝕位，但末段仍衝贏對手，當時兩駒平磅，目前雙方澳洲評分同為110分，但3歲馬兼只贏過一次同齡G1，因而只負108磅，邵良宇是悉尼冒起最快的年輕騎師，賽前贏試閘後勁凌厲，6檔起步理想，有力奪標。

「湖中仙子」前仗擊敗「想一下」勝出一級賽肯德百里錦標，上場佐治萊德錦標負重磅僅敗，雖然邵良宇改策「川河佳駒」，但亦有鬥後勁強悍的戴文高執韁，過去跑變化地特佳，4歲雌馬評分高，卻只負112磅亦着數，今季7戰未甩Q，唯一挑戰是初跑1600米。日本代表「大宴重酬」去年遠征澳洲首仗，陣前換上柏爾卻輕鬆捧走金鷹錦標，今次再度征澳，帥權交予經常到日本客串的連達文，雖然負磅較重，但本身能力極佳，日本時跑變化地贏過雅靈頓盃，落雨亦不怕。「承先啟後」上周勝出唐加士打預賽，可惜今場排在大外檔，要看場地，若然天雨後利外疊卻非壞事，幸好本身前速夠快，希望能攝入好位，變化地已證明冇問題。

精華沖天哩半啱跑

S1-7：「精華沖天」去年已勝出維多利亞打吡，小休3個月復出跑1400米亦勝，之後澳洲堅尼大賽走位未如理想屈居第3，上場轉配羅理雅後上勝出玫瑰崗堅尼，交回應有水準。今次增程跑哩半更合腳法，蘭域闊場對此匹後上步大馬有利，重配麥道朗人馬合拍。

快要飛三級賽惡晒

S1-8：「快要飛」去年於金拖鞋大賽受阻拋跌騎師，休息一段長時間後，2月復出即交出凌厲追勁入Q，繼而在一級賽環繞錦標跑第4，質素極佳的「正義」子嗣，身處這場三級賽實力勝一籌，熱夠身狀態處於勇境，可重開勝門。

本色傳承繼續無敵

S2-1：女皇會所錦標是只供雌馬競爭的G1，出馬只8匹，皆因一馬獨大。「本色傳承」出道6戰全勝，剛於雌馬經典賽以晨操姿態玩弄對手輕勝，一哩過去4勝威力更強，3歲馬女尚且要受讓磅，難尋敵手。

戴斯實力擺明超級

S2-2：電腦態況短途賽是南非其中一項地位較高的短途一級賽。「戴斯」年初作客力挫「雷電」及「孤身」勝出全球匯合彩池飛行冠軍錦標，小休復出熱倒，騎師感覺不妥，但獸醫檢驗卻無大礙。今次平磅再與「雷電」鬥過，兩駒實力明顯勝過同場對手，有力開翻版Q。

掠寶群雄5戰未甩Q

S2-3：南非打吡路程2450米，亦是當地三冠王尾關。近3屆兩度奪冠的郭克，今屆派出「掠寶群雄」，雖然暫時5戰最高成就是前仗贏表列賽，但至今未甩Q之餘，近兩場3月戰線跑2000米俱以輕鬆姿態贏馬，反映這匹「民族英雄」子嗣潛力極佳，李誠邦接手後兩戰全勝，今次除眼罩增程跑哩半，可望放鬆留前鬥後，有力奪標。

皇家冠軍鎖定目標

S2-4：今屆全球匯合彩池總理冠軍挑戰錦標，雲集南非3大錦標其中兩匹盟主在陣，「溫徹莊園」贏德班七月讓賽，「皇家冠軍」則是夏季盃冠軍，「溫徹莊園」當時力退3歲的「再度遇見」，登上生涯高峰。小休後復出兩仗未勝，夏季盃得第8後豹隱至今，會否大反擊？但主場仍然是「皇家冠軍」，2月復出跑1500米負重磅得第3，今次排檔理想，且重配M也尼早已鎖定目標。