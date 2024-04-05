【世界觀】郭克打造馬后本色傳承

提起郭克相信唔少香港馬迷都聽過佢嘅大名，響十幾廿年前，呢位南非練馬師曾經係香港國際賽嘅常客，由佢主理嘅「幻彩光華」、「雕塑家」同「飛鷹山」，都響香港威過。

今屆南非打吡賽馬日呢位殿堂級練馬師精銳盡出，其中響1600米馬女一級賽女皇會所錦標，旗下6戰全勝嘅「本色傳承」勢成焦點。呢匹3歲馬女，舊年11月初出道迅即成為當地馬壇新寵兒，未試過有馬埋到佢1個身位之內，對上兩戰更攻下雌馬三冠頭兩關賽事。不過呢匹極有機會成為南非賽馬史上第6匹三冠馬后嘅新星，向難度挑戰，棄爭同日上演嘅三冠尾關南非橡樹，轉攻女皇會所錦標。郭克話自己已經試過憑Malmoos同埋「本色傳承」同主嘅馬王Horse Chesnut贏過兩次三冠，贏多一次同贏少一次分別不大，再者一場G2、一場係G1，係人都識揀。而且唔係匹匹馬都可以應付到哩半，唔少夾硬增程最後搞到跑壞咗。

呢段時間最多人問郭克嘅問題，就係「本色傳承」係唔係佢從練以嚟最勁一匹雌馬。郭克話試過同「伊人何處」、「幻彩光華」做比較，但係「本色傳承」只係跑過特夫方丹馬場，未試響第2個馬場對其他地區嘅精英，所以好難有定論，唯一可以肯定「本色傳承」潛力深不見底，依家仲未見到佢嘅極限。