戇豆贏馬3個字：快！狠！準！

艾兆禮與班德禮周日賽事雙雙停賽期滿，艾兆禮以歐洲頂級騎師身份，今季留港發展備受好評，周日復出於兩項G2重頭戲均有坐騎，「幸運有您」與「新力高升」在其騎功搭夠下，固然是突擊分子，但論爭勝把握，力爭4連勝之「快狠準」、以至初接手初出已上名的「帥炸」，視作爭取接風頭馬，機會也是不容輕侮。

以艾兆禮今期復出坐騎，第5場三班1200米初升班之「快狠準」肯定最受憧憬，此駒自從由其接手合作4次，除首戰跑第2外，已經取得3連勝，周日升班力圖延續勝勢，以近期贏馬姿態愈見輕鬆，此匹4歲賀廐馬踏入作戰黃金期，升勢仍未止，初上三班編組所遇對手非強，把握當起之銳，力足再下一城。

另外，第6場的「帥炸」於元旦日在麥道朗胯下初出上名，雖然其後一度缺課影響進度，但2月至今操練循序加辣，埋門兩試泥地大閘，當中艾兆禮亦有參與，今次毅然復出，環顧今場對手，只得一匹年長馬，變相是一場3歲馬鬥質素鬥進度，如今在艾兆禮加持下，各項條件俱備，不難恃質突圍。

摘星光輝縮程啱數

至於頭場再為鄭俊偉效力「摘星光輝」，艾兆禮接手後一再抽排劣檔，仍能交出接近走勢，前仗更於田草一哩得亞，原以為上次1800米抽得好檔，卻受制於氣量不足，快跟至末段力弱跑第5，今次縮程既有針對性部署，馬房為護級努力，鬥志毋庸置疑。