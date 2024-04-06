【分秒在握】海外注碼何不分段匯入？

馬會要監管好賽事，其實有些細節不妨動動腦筋。現時香港經濟低迷，投注額下跌亦很正常，不過很多資深馬迷反映，現時其中一樣最不喜歡見到的情況，係賽事開跑後，很多時會再轉兩次賠率，而這情況，當然係受注海外注碼後，電算機運作後的情況。現時海外投注額佔彩池比例不小，要斷絕這些注碼當然不可能，但其實卻有不少改善空間。例如海外注碼，可否不要在最後一刻方滙入香港彩池？而係採取分段匯入方法，如此一來，雖然最後賠率會有變動，但亦不致於翻天覆地。記得3月20日筆者入場，開跑時明明看到「怪獸豪俠」係4倍多，但跑完回來卻是2.5倍，而緊接的「高份數」，情況亦係大同小異，類似的情況其實經常出現，這令到馬迷的感覺其實非常差，中了的覺得被「打刼」，不中的則會覺得「早知的？」，若果可以分段滙入外地注碼，相信這情況會大為改善。

嫡愛心奇兵一路

周日重頭戲之一短途錦標，「金鑽貴人」已經連輸兩仗，今次換布文依然會是熱門，但有疑點下，不妨一博「嫡愛心」，同場快馬甚多必有步速，此駒後勁強表現準，屬奇兵一路。

■長風