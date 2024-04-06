【分分制勝】最高54分入圍 減至20分仲唔報「喜」咩？

韋達季內暫獲28W，成績中規中矩，不過最近卻連環被同儕爆樽，之前由他訓練的「展宏圖」，加盟廖康銘馬房後脫胎換骨，早前連奪2W，至於剛由韋廐轉投伍廐的「美麗第一」，復出首仗即氣走前廐侶「天火同人」，打開在港勝門。話雖如此，韋達接手其他倉口的馬匹，急進之餘也取得不俗戰績，今季「揚威四方」、「撼天鐵翼」及「紅逸舍」轉倉首戰均跑亞軍，由此可見韋達的練馬功力亦不弱。

第1場五班1400米，「喜愛善」曾先後由丁冠豪及蘇偉賢訓練，均有上名紀錄，卻始終無法出頭。2月23日，此駒第3次轉倉，投效韋達旗下，似乎幕後認為這匹6歲馬尚有一點能力，絕非淘汰貨色。事實上，「喜愛善」先後於52、53、54及35分入圍，如今降至20分，只要稍稍振作，即可迅速反彈。而牠轉換新環境之後，確有截然不同的觀感，連課拍跳均現好走勢，埋門與119分的「將王」落草地一同考驗，大步走來充滿蠻勁，身色俱靚，論態全面復甦。

「喜愛善」以往在田草1400米取得1亞2季，屬本身最佳路程，轉廐首仗即回師強項，再用騎牠經常接近的田泰安，一切都是最妥當的安排，絕非熱身格局。

■明治朗