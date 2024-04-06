嫡愛心排10檔 艾道拿自爆跑法

1200米二級賽短途錦標周日舉行，艾道拿將為「嫡愛心」執韁，冀能再添佳績。艾道拿今季已在港取得24場頭馬，最近更策騎「加州星球」勝出阿喬斯短途錦標。

艾道拿希望「嫡愛心」今仗能在一眾強敵中脫穎而出，他說：「『嫡愛心』近來表現甚佳，雖然今仗排檔不算有利，但我認為牠在這個級數的賽事有機會取勝。馬兒性格忠心，近期已回師短途賽事，而且表現很好。」

艾道拿續說：「我不認為香港的第一班或者水平再高一些的賽駒之間，彼此實力會相差很遠，這裏的第一班賽駒在任何地方都會有好表現。我預期『嫡愛心』會繼續進步，馬兒至今上陣次數不多，應該還有很大進步空間。」

艾道拿相信，10檔起步對一向留後競跑的「嫡愛心」影響不大，他說：「無論如何，馬兒早段的速度都不會快，所以排檔不會有影響。牠很可能居於稍後的位置，穩定走勢，放鬆來跑，而我希望賽事步速較快。」

艾兆禮則繼續夥拍「幸運有您」角逐短途錦標，他說：「牠無疑是一匹優質佳駟，希望當天不會下雨，因為馬兒今仗抽得好檔，如果場地乾快將對牠有利。牠的演出十分準繩，假如屆時能夠發揮水準，牠將有機會跑入前列。」

艾兆禮會夥拍「新力高升」角逐第8場主席錦標，排13檔將增加爭勝難度。艾兆禮表示：「馬兒的檔位並不理想，所以頗具挑戰。」