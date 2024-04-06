【練馬師王】玩走地盤可博高回報派彩

上期沙田「練馬師王」，出現令人意想不到的賽果，「黑夜之神」方嘉柏不單止在谷中威盡，剛周三晚在沙田全泥夜宴亦同樣發威，最後兩場憑「加非凡」及「獨角獸」取得冠亞各一成績，最終累積28分絕殺對手。其實，方嘉柏雖然於早段場次已獲10分，但「走地盤」賠率卻愈賣愈冷，一度高見40倍，可見參與這項彩池，間中也出現高回報派彩。

來到今期沙田日賽，方嘉柏出馬陣容薄弱，再度封王機會微乎其微。相反，另一洋倉賀賢今次精銳盡出，麾下兩匹最高分馬「威力奔騰」及「賢者無敵」一同出戰第7場二級賽短途錦標，雖然評分比「金鑽貴人」低一截，但兩匹賀廐馬正值最銳利時候，仍有可能以下犯上。當中「威力奔騰」最近於田草1200米重開勝門，締速1分7秒87，屬於今季同程最快時間，比起「金鑽貴人」季內兩捷更快，或許此刻才真正大熟大勇，潘頓繼續親征，亦屬信心保證，乃賀廐主力所在。

除了「威力奔騰」之外，同日潘頓另為賀廐「怡昌勇士」效力，人馬過往合作一次即勝，默契十足。此外，這對騎練組合歷來在五班合作，先後取得13W，勝出率高達23%，今季便贏過「威武勇駒」及「大登殿」，估計「怡昌勇士」搶頭胡機會頗高，因此投注賀賢的「練馬師王」時，適宜在頭場開跑前就「入場」落注。

當然，賀廐全日出擊重心亦包括第5場「快狠準」，此駒在田草1200米已連奪3W，贏馬姿態仗比仗輕鬆，初上三班角逐肯定無阻力，放心單W捧場。

「練馬師王」開售賠率

1.羅富全 4.25倍

2.蔡約翰 3.0倍

3.賀 賢 7.5倍

4.文家良 8.0倍

5.姚本輝 9.0倍

6.告東尼 12倍

7.大衛希斯 16倍

8.伍鵬志 17倍

9.蘇偉賢 20倍

10.呂健威 45倍

11.容天鵬 45倍

12.鄭俊偉 55倍

13.黎昭昇 65倍

14.方嘉柏 65倍

15.韋 達 85倍

21.其他練馬師(葉楚航/廖康銘/沈集成/巫偉傑/丁冠豪/徐雨石) 125倍