【張基焦點】哈哈大笑布文發功

文家良周日派出鎮倉寶「金鑽貴人」跑二級賽，自然有馬配合出擊，「哈哈大笑」今季加盟後兩仗都跑得好，續用布文已具贏面。另外，「同祥和順」每跑一仗均有進步，今次工夫積極再跑田草1200米，可補中。剛周三起孖的鄭俊偉當然想乘勝追擊，「好如意」落到四班有優勢；「愛馬善」今次遇上一組不太強的對手，亦可扳回一仗。

第9場四班1600米，「哈哈大笑」來港前雖然只跑一仗，但該仗與亞軍鬥足600米拋離其餘對手險勝，實屬硬仗，結果上季初出立即拚至流鼻血，之後由高伯新馬房轉投文廐，文家良先讓馬兒休息，直到1月尾才復出，結果兩仗都有走勢，然而留後並非最佳跑法，今次布文寧揀此駒亦不騎「風火恆雲」，擺明心中有馬。

第4場四班1400米，「好如意」健康曾有問題，但停操日子不算多，剛戰復出跑包尾看似失望，但轉彎前曾受阻，本身只是熱身性質，始終在四班有着數，今次換艾道拿執韁，粗身馬孭重磅不會構成壓力。

第5場三班1200米，「愛馬善」今季證明在三班亦有能力爭勝，剛戰只是偶然失準，復課狀態無問題，今回加眼罩兼有1檔之助，馬房要爭成績，即使肯定成熱門亦宜作穩膽。

第6場四班1200米，「同祥和順」只跑兩仗，演出一次比一次進步，復課更予人好感，剛戰有頭有尾跑第2名，今次抽1檔同場亦有快馬，未必要放頭，而「健康快車」沒有莫雅之助，「同祥和順」可以反先。