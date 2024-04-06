【進階選項】大將長途夠殺氣

香港長途賽多年來仍未成為主流，與同屬亞洲地區的日本賽馬方針南轅北轍，這就是因為有/冇育馬業的分別。一直以來，香港馬即使能揚威海外，大多以短途為主，「將王」去年勝出卡塔爾酋長錦標只是飲了頭啖湯，當大家洞悉易贏且獎金豐厚，今年世界各地立即派遣級數更高賽駒，結果「將王」便三甲不入。至於「浪漫勇士」，贏的覺士盾只是澳洲滿利谷窄場的一級賽，所以多年來我仍然尊重「爪皇凌雨」勇奪杜拜司馬經典賽，真正長途馬王！

本港長途賽不多，方嘉柏發聲，韋達亦力撐，兩人倉內中長途馬多可以理解，就像第2場「大將」，睇血統購入一刻已知道是大長途馬，父系為兩屆英國冠軍錦標及加冕盃得主「金庫神偷」，母系Belle Rose亦在南非贏2000米，由於馬主已擁有「將王」，當然理解且不介意花點時間等待，未出賽就報打吡，可見在練者心中有一定分量，至今3戰雖未上名，但一再顯示甚佳追勢，3場落敗距離不過在3至5個馬位之間而已，但1400及1650當撻着時人家已到終點。歐洲長途馬3歲已進軍哩半甚至更長路程，「大將」已4歲跑2000米濕濕碎，長途賽換上艾兆禮跑天作之合。

另一場2000米編在尾場舉行亦較罕見，部分已經錯過今屆打吡的4歲馬可按章出牌，毋須再為搶分而跑，現階段仍選擇跑2000米的則肯定具長力。「明亮天下」上場一哩轉回澳洲時用開的開縫眼罩，最終後上第2。今次再增程跑多400米，如果你有看過牠3歲時在費明頓闊場跑1700米第2的餘勢，便有信心可扳到此程。賽前試1200米泥閘後上如箭，狀態持續進步，羅富全今場出3匹，「難以置信」及「明亮天下」靠追，若然「路路醒」能變陣製造一個正常步速就最理想。