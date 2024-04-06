【論戰天下】皇后徑有根有據

日本週日賽馬團體打從2022年秋華賞至今，已經連續包辦9項雌馬一級賽勝仗，今次櫻花賞強陣力爭十連勝佳績。川田將雅已連續兩屆憑「星映天下」及「自由島」勝出，今屆坐騎「皇后徑」抽到2檔起步形勢上風。身形壯碩雌馬初出慢閘才被對手走甩跑第2，繼後兩戰順利補中。此駒父系為打吡冠軍「高情厚意」，對比半兄「攻必勝」長力更足。2月復出贏每日盃皇后盃衝刺凌厲，上年尾贏過阪神競馬場1800米，場地及氣量有晒根據。

李慕華上周六在杜拜草地大賽墮馬，其坐騎「雪嶺熱點」臨時改由毛振鵬操刀，儘管如此，憑此駒實力仍有望衝擊一級賽冠軍。去年除初出放頭跑亞軍外，其餘兩戰均以無敵姿態輕勝，末段時間締速亦佳。雖然相隔半年復出兼初跑右轉，但練馬師木村哲也以往同類部署成功率高，可惜抽18檔，要有當年「纖女星」實力才有望後發先至。

「百塔意城」是上年JRA最佳兩歲雌馬，3戰全勝，部署似足去年「自由島」，季內無任何熱身即攻此賽，稍蝕底當然是鞍上配搭。「橡木城」去年在阪神兩歲牝馬錦標不敵「百塔意城」，今次則由李慕華換上莫雷拉，戰力並無減弱，國枝榮是雌馬伯樂，反先亦不奇。