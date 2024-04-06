【三重彩地帶】呢對紅人又「同享」勝果

告東尼與艾道拿攜手揚威杜拜，手感火熱，今次兩場都用這對練騎作重心。第8場二級賽1600米，主席錦標，「美麗同享」自前季5W後便跟頭馬絕緣，經常跑2至4名，活在幾匹馬王級的陰影之下，今次幾大巨頭都缺陣，正是天賜良機，突然起用艾道拿或是最後殺着。

「越駿歡欣」愈贏愈勁，升勢未止。「永遠美麗」實力雖未達最頂尖，但跑G2仍佔上風。田泰安及艾兆禮新近分別替「桃花雲」及「觔斗雲」建功，然而卻揀「安遇」及「新力高升」，大賽日坐騎應是精挑細選。

第9場四班1600米，「加州動員」上場突然擺前走即輕勝開胡，進步三級跳，「加州」系戰意高昂，贏完仍會勇往直前。另一複膽屬意「哈哈大笑」上次跳程400米初跑同程難度不低，沿途居後，直路跟「加州動員」同步衝刺雙雙追近，仄準再來可動食指。

「縱橫大進」雖在泥地連捷，但同程曾上名亦屬射程，兼且今場前置型不多，有機會賺形勢。「佳福駒」準但進步不大，1檔靠慳可爭一席。「獎星」雖贏五班開齋，但之前四班也連場入前列，五升四可站穩。「智勝龍」能力值四班中堅，只是後上跑法經常受制形勢。■海東